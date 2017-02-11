Протестующих против "Матильды" проверят на экстремизм

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Центр противодействия экстремизму запрос о проверке движения "Христианское государство — Святая Русь".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Его участники угрожали режиссеру Алексею Учителю в связи с выходом его фильма "Матильда". Сообщается, что будет проведена проверка на предмет существования такого движения и состава преступления в высказываниях его членов, передает "Газета.ру".

Картина "Матильда", как планируется, выйдет в свет осенью 2017 года. Фильм рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Организация "Христианское государство — Святая Русь" направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма.

Позже в РПЦ заявили, что никакого отношения к позиции Русской православной церкви угрозы и экстремистские заявления не имеют, а организации, занимающиеся этой травлей и именующие себя православными, не представляют православную общественность.

Как сообщала "Правда.Ру", союз кинематографистов России опубликовал открытое письмо в защиту фильма Алексея Учителя "Матильда". В сообщении говорится, что культура не должна "попасть под пресс новой цензуры".

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