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Источник Правда.Ру

В РПЦ высказались об угрозах авторам "Матильды"

Культура

Никакого отношения к позиции Русской православной церкви угрозы и экстремистские заявления, прозвучавшие в связи с фильмом "Матильда", не имеют, а организации, занимающиеся этой травлей и именующие себя православными, не представляют православную общественность.

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Фото: скриншот с официального трейлера

Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Разумеется, люди имеют право на выражение своей позиции в связи с ожидаемым выходом на экраны фильма "Матильда". Вполне ожидаемо, что оспаривание создателями фильма семейной нравственности императора Николая, зверски убитого вместе с несовершеннолетними детьми в застенках, не может оставить никого безразличным", - приводятся в пресс-релизе слова Кипшидзе.

Он подчеркнул, что подобная реакция "не должна выходить за рамки закона, сопровождаться каким-либо угрозами и экстремистскими призывами". Кипшидзе считает, что организация "Христианское государство - Святая Русь", которая предположительно распространила экстремистские призывы, "не имеет права выступать от имени Церкви и не представляет православную общественность".

"Мы также не оспариваем право создателей фильма обратиться к закону в связи с звучащими в их адрес угрозами", - указал представитель Церкви. "Но самым правильным в данной ситуации является способность слышать друг друга, проявлять такт и уважение как к чувствам верующих людей, так и к творческой свободе художника", - заключил Кипшидзе.

Картина "Матильда", как планируется, выйдет в свет осенью 2017 года. Фильм рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Организация "Христианское государство - Святая Русь" уже направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание "Матильды".

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию "Христианское государство - Святая Русь", а также попросил оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения "клеветнических измышлений".

Как сообщала Правда.Ру, по словам Павла Пожигайло, в Общественный совет при Минкультуры РФ поступило около 20 тысяч подписей против фильма Алексея Учителя "Матильда". Глава Общественного совета выразил уверенность в необходимости отреагировать на данные обращения, но не уточнил, что именно планирует предпринять совет. "Чем раньше мы начнем реагировать и какие-то механизмы предлагать, тем раньше это недовольство, которое может вылиться на улицу, будет удовлетворено", - подчеркнул Пожигайло.

Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда", рассказывающий о романе наследника престола Николая Романова (будущего Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Но, по словам режиссера фильма, в "Матильде", которая еще не вышла на экраны, нет ничего оскорбительного, прокуратура уже проводила проверку и не нашла ничего противоречащего закону.

В конце прошлого года в РПЦ раскритиковали создателей фильма "Матильда" об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, на что продюсер картины ответил, что странно обсуждать ленту, которую еще никто не видел.

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