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Источник Правда.Ру

Райкин объяснил свои слова о "некрофильской" России

Культура

Режиссер Константин Райкин сказал, что его фразу о "некрофильском государстве" вырвали из контекста. Напомним, она была произнесена во время его выступления в петербургской филармонии.

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фото: Википедия

Правда.Ру сообщала об этом. Накануне худрук "Сатирикона" заявил: "У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем"

Также Райкин выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки", передавал "Росбалт".

"Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет", — сообщил позже Райкин "Интерфаксу".

Он пояснил, что речь идет про фигуру речи, которая произносится с опорой на пушкинскую строку из "Бориса Годунова": "Они любить умеют только мертвых…" и употребляется как "комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле".

Напомним, прошлой осенью Райкин подал протестный голос и резко раскритиковал сложившуюся в стране ситуацию. Руководитель "Сатирикона" внезапно заговорил о цензуре в ответ на критику репертуара его театра, прозвучавшую из Министерства культуры РФ.

В свою очередь оппоненты режиссера неоднократно намекали, что его выпад по времени совпал с озвученной им ранее жалобой на нехватку финансирования "Сатирикона" со стороны государства.

И действительно: театру в январе этого года выделили 235 миллионов.

"В 2017 году театр "Сатирикон" получит 235 миллионов рублей финансирования. В прошлом году театр получил в целом примерно 213 миллионов. Знаете, сколько было постановок? Одна", — цитирует председателя Общественного совета при Минкультуры РФ Павла Пожигайло Политонлайн.

"Если я всё правильно понял, то Райкин обиделся за то, что государство отказывается финансировать постановки на гейскую тематику и именно это называется возвращением в сталинские времена. Многие деятели культуры выступление Райкина поддержали. И я почему-то вспомнил известное высказывание Сталина насчет деятелей культуры: "Роль интеллигенции — служебная, довольно почетная, но служебная". Так вот, зачем они пытаются уйти от своей роли?" — прокомментировал тогда сложившуюся ситуацию на своей странице в Фейсбуке глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

В свою очередь обозреватель Андрей Соколов высказался еще более несдержанно: "История сложных, морганатических взаимоотношений Министерства культуры и отечественных столпов искусства нового времени достойна романа о трех рублях, не меньше. Бедолага Мединский уже и не знает, с какой стороны к этим столпам подступиться: "…совсем нэт совесть, сколько нэ давай", как пелось в известной песне предперестроечной эпохи.

Позиция "дал денег — отвали" настолько характерна для всех этих "властителей дум", что мы уже было начали к ней привыкать. Какую задачу (заметьте: предоплаченную задачу) им ни ставь государство, какие средства ни выдели — все равно "на выходе" будет старая песня о главном: наш народ в массе своей ни на что не способная пьянь, рвань и быдло, история страны сфальсифицирована, прошлое ужасно, настоящее еще хуже, будущего нет".

При этом, судя по нынешнему поведению Райкина, был прав абсолютно во всем: малейшее недовольство "деятеля культуры" размерами выделенных ему бюджетных средств вызывает очередные потоки самых отвратительных ругательств в адрес не только властей, но и страны, и народа. По-хорошему говоря, такие действия называются "шантаж".

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