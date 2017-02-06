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Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Культура

Режиссер Константин Райкин снова раскритиковал Россию. По его словам, в настоящее время страна представляет собой "некрофильское государство".

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фото: Википедия

"У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", — заявил худрук театра "Сатирикон".

Также Райкин выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки", передает "Росбалт".

Напомним, прошлой осенью Райкин подал протестный голос и резко раскритиковал сложившуюся в стране ситуацию. Руководитель "Сатирикона" внезапно заговорил о цензуре в ответ на критику репертуара его театра, прозвучавшую из Министерства культуры РФ.

В свою очередь оппоненты режиссера неоднократно намекали, что его выпад по времени совпал с озвученной им ранее жалобой на нехватку финансирования "Сатирикона" со стороны государства.

Тогда сложившуюся ситуацию прокомментировал на своей странице в Фейсбук глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

"Если я всё правильно понял, то Райкин обиделся за то, что государство отказывается финансировать постановки на гейскую тематику и именно это называется возвращением в сталинские времена.

Многие деятели культуры выступление Райкина поддержали. И я почему-то вспомнил известное высказывание Сталина насчет деятелей культуры: "Роль интеллигенции — служебная, довольно почетная, но служебная".Так вот, зачем они пытаются уйти от своей роли?", — написал он.

"История сложных, морганатических взаимоотношений Министерства культуры и отечественных столпов искусства нового времени достойна романа о трех рублях, не меньше. Бедолага Мединский уже и не знает, с какой стороны к этим столпам подступиться: "…совсем нэт совесть, сколько нэ давай", как пелось в известной песне предперестроечной эпохи. Позиция "дал денег — отвали" настолько характерна для всех этих "властителей дум", что мы уже было начали к ней привыкать. Какую задачу (заметьте: предоплаченную задачу) им ни ставь государство, какие средства ни выдели — все равно "на выходе" будет старая песня о главном: наш народ в массе своей ни на что не способная пьянь, рвань и быдло, история страны сфальсифицирована, прошлое ужасно, настоящее еще хуже, будущего нет", - пишет в своем материале для Pravda.Ru обозреватель Андрей Соколов.

К слову, "Сатирикон" — самый убыточный российский федеральный театр, да еще и с нынешней заполняемостью около пятидесяти процентов. При этом наше щедрое государство в последние годы не только увеличивало столь неоднозначному культурному заведению бюджетные выплаты, но и закрывало глаза на крайне сомнительную с точки зрения закона бизнес-деятельность его руководителя и присных.

Так, в 2015 году финансирование из бюджета составило для "Сатирикона" внушительную сумму в 191 миллион рублей, а в этом году ему было выделено из казны и того больше: уже 235 миллионов. При этом государство попросило руководство театра поставить что-нибудь патриотическое, но Райкин решил, что гомосексуальная тема народу важнее. Разумеется, спонсор выразил некоторое недовольство нецелевым расходованием средств — и в ответ получил райкинскую форменную истерику с трибуны VII съезда Союза театральных деятелей России. Тезисы этой истерики давно известны, понятны и измусолены любым уважающим себя "креаклом", прижатым к стенке неприглядными фактами: караул, цензура, зажимают, душат!

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