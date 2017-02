Уникальные записи Боба Марли нашли в подвале отеля в Лондоне

В Лондоне нашли утерянные записи концертов Боба Марли. Находка была сделана в подвале отеля, где во время своего турне в середине 1970-х останавливался музыкант. Об этом пишет The Guardian.

фото: Википедия

На обнаруженных магнитофонных лентах — оригинальные записи концертов Марли в Лондоне и Париже, сделанные в период между 1974 и 1978 годами.

Сообщается, что британский бизнесмен и поклонник творчества Марли получил звонок от своего друга, который заявил, что нашёл "что-то похожее на старые записи Марли".

На записях — выступления Боба Марли, во время которых музыкант исполнял свои самые известные композиции, включая No Woman No Cry и I Shot the Sheriff.

13 катушек с лентами киноплёнки пролежали в сыром подвале более 40 лет.

По словам людей, нашедших плёнки, они сперва не могли даже поверить в то, что обнаружили именно эти записи. Когда же они послушали восстановленные треки, это заставило буквально шевелиться их волосы на затылке оттого, сколь высоко было качество записи концертов, передает Лайф.

Боб Марли родился в деревне Найн-Майлс, Ямайка. В 18 лет он дебютировал с синглом "Judge Not", который написал вместе с Джо Хиггсом. В 1962 году Боб и его друзья, Банни Ливингстон и Питер Тош, попали на прослушивание к местной антрепренёрше Лесли Конг, которая записала с ними в студии несколько треков.

В 1963 году при помощи того же Хиггса Боб Марли организовал вокальную группу. Первый же сингл группы "Simmer Down" (1964) возглавил хит-парад Ямайки и разошёлся тиражом более чем 80 тысяч экземпляров.

На Ямайке же Боб Марли стал настоящей культовой фигурой, его политические и религиозные выступления публика воспринимала как откровения святого. В декабре 1976 года на него, поневоле оказавшегося втянутым в местную политику, было совершено покушение. В собственном доме Боба Марли, его жену и его менеджера Дона Тейлора обстреляли неизвестные всего за два дня до концерта "Smile Jamaica". Этот бесплатный концерт в надежде примирить две враждующие политические силы острова организовал ямайский премьер-министр Майкл Мэнли, которого поддерживал Марли. Несмотря на огнестрельные ранения в грудную клетку и руку, он провёл все запланированные концерты, объяснив это тем, что "в мире слишком много зла" и он "не имеет права тратить хотя бы один день впустую".

У Марли обнаружили злокачественную меланому. Он скончался в больнице. Последними словами, сказанными им сыну Зигги, были: "Money can't buy life" ("рус. Жизнь за деньги не купишь", дословно "Деньги не могут купить жизнь").

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!