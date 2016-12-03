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Источник Правда.Ру

В Крыму не придали значения аресту Украиной "золота скифов"

Культура

Наложенный Украиной арест на коллекцию золота скифов, принадлежащей крымским музеям, ничего не значит, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

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Напомним, ранее Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск коллекцию скифского золота, которая сейчас находится в археологическом музее в Амстердаме. Соответствующий документ опубликован на сайте так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым", которая была создана на Украине. Дело в том, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ее ходатайство и арестовал музейные экспонаты.

Но никакой юридической силы такие решения не имеют, говорят эксперты. Ведь, по сути, Печерский суд Киева постановил, что на территории Нидерландов должны действовать законы Украины.

По словам Мурадова, судьбу скифского золота решит голландский суд. Вице-премьер подчеркнул, что если при вынесении вердикта по музейной коллекции будут отброшены "политическая шелуха и козни", то артефакты вернутся в Крым уже в следующем году.

Как ранее писала Правда.Ру, осенью 2013 года в городах Европы начала экспонироваться выставка "Крым. Золотой остров в Черном море: греки-скифы-готы", на которой представлены экспонаты киевского музея и четырех крымских.

В начале февраля 2014 года выставка переехала в амстердамский Музей Алларда Пирсона. Она должна была завершить свою работу в середине мая. Однако руководство музея Алларда Пирсона приняло решение сначала о ее продлении до сентября, а теперь заявило о том, что экспонаты останутся в Нидерландах, пока Россия и Украина не договорятся, пусть даже и в судебном порядке.

В Амстердаме начались судебные заседания. Спор об артефактах продолжается уже два года, однако первое слушание прошло только в октябре: до тех пор урегулировать проблему пытались в досудебном порядке, путем обмена письмами. Изначально фигурировали только две стороны конфликта — музеи Крыма и музей Алларда Пирсона, в котором еще до воссоединения Крыма с Россией — с февраля 2014 года — проходила временная выставка скифских артефактов. Затем к разбирательству подключилась Украина, которая считает полуостров своей территорией.

Добавим, суд планирует вынести вердикт по этому делу 14 декабря.

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