"Ленфильм" снимет фильм про хипстера на войне

Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин написал сценарий про хипстера, отправившегося на войну и изменившего свои убеждения. Съемками картины будет заниматься студия "Ленфильм", пишет ТАСС.

Фото: AP

"Это история о молодом человеке, хипстере, который критически настроен по отношению к тому, что происходит в стране, в мире, но он оказывается в одной из горячих точек и меняет свою систему координат", — сказал глава студии Эдуард Пичугин.

По задумке, главный герой — фотографе — отправится на заработки в Сирию.

Охлобыстин выступил в проекте с рабочим названием "Запах фиалки" не только сценаристом, он сыграет одну из ролей. Режиссером ленты выступит Ксения Баскакова, которая уже работала с Охлобыстиным на "Ленфильме" над лентой "Птица".

Как ранее писала Правда.Ру, недавно Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики, документ ему вручил глава ДНР Александр Захарченко.

"Я всегда был ярым сторонником "Русского мира". Я приветствую "Русскую весну". И Донецкая народная республика на данный исторический момент — это оплот "Русского мира", — цитирует РИА Новости Охлобыстина.

Напомним, в 2014 году власти Украины объявили Охлобыстина персоной нон-грата и запретили все фильмы с его участием. Под запрет тогда, кстати, попал и российский актер Михаил Пореченков. Оба артиста посещали Донбасс.

При этом запрет въезжать на Украину Охлобыстина совсем не удивил. В своем твиттере он написал:

"Слышал я, что мне на Украину запретили въезжать? Ну, это глупости. Моему папе тоже запрещали. Въехал. В 43-м, на танке".

А после получения Охлобыстиным гражданства ДНР начались новые проблемы. Украинские спецслужбы болезненно отреагировали на высказывания актёра о "Русском мире" в Донецке. В Киеве на него даже завели уголовное дело.

— Киевское СБУ завело на меня уголовное дело за создание террористической группы "Русский мир". Что тут скажешь?! Пожалуй, никто не сделал так много для консолидации русского народа, как его полоумные "небратья", — написал Охлобыстин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Свое отношение к ситуации на Украине Охлобыстин всегда высказывал прямо и конкретно. Кроме того, его слова касались и медийных персон. Например, после появления песни Макаревича "Моя страна сошла с ума", актер сказал:

"Я всю жизнь слушал и любил Андрея Макаревича. Сегодня я не пожал ему руку, будучи персонажем его последней песни. Я подумал, западло ему будет с г***ом здороваться. Но, в любом случае, слава России! Слава Новоросии!".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня