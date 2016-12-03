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В школах Вирджинии запретили "Приключения Гекльберри Финна" из-за расизма

Культура

В американском округе Аккомак, штат Вирджиния, временно запретили книги "Убить пересмешника" Харпер Ли и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена. Как сообщает RT со ссылкой на CBS 6, решение было принято в связи с жалобами родителей на расистские высказывания в произведениях мировой классики. Запрет коснулся государственных школ.

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Фото: AP

В связи с этим будет созван комитет из руководителей, сотрудника библиотеки, классного руководителя, родителей и учеников.

Отмечается, что в двух произведениях расистские оскорбления встречаются 250 раз.

Стоит отметить, что на сайте CBS появилось много гневных комментариев под этой новостью:

"Ага, вновь начали запрещать книги — 50-е возвращаются! Что дальше — начнем их сжигать? И как все это вернет Америке былое величие?" (Karen Rose).

"В нашем недалеком прошлом уже был период, когда группа людей вначале запрещала книги, а потом уничтожила 6 миллионов евреев. Мы медленно скатываемся вниз по крутому склону. Давайте избежим повторения истории" (Amerfin).

"Прекрасно. Несравненно. Ну что за светоч интеллекта! Теперь вместо чтения двух великолепных и информативных книг о былых временах дети этой мамаши будут слушать рэп, изобилующих рассказами об убийстве полицейских и мерзостью о женщинах. Отлично! Нет, правда, продолжайте в том же духе" (Irishmanknowsall).

"Если продолжать такими темпами, наши внуки вообще не поверят в то, что у нас когда-то была гражданская война" (Blazer Coach).

Кстати, ранее в США уже пытались запретить "Убить пересмешника". В книге поднят вопрос расизма, поэтому отдельные группировки в США пытались добиться ее запрета, так как произведение было включено в обязательный список литературы во многих ВУЗах США. К тому же многим не нравились слова, типа "шлюха", "проклятый", которые часто встречаются на страницах романа.

Вот книги, которые считаются классикой, но были запрещены в разное время. Это "Хижина дяди Тома", 1852, США. В романе многое направлено против церкви, но самое главное то, что она рассказывала о рабстве. Из-за этого в США случился раскол, ведь как может страна, которая выступает за равенство, поддерживать то, что 5 миллионов людей были унижены и вынуждены работать на богатых владельцев. Это и "На Западном фронте без перемен" Ремарка. После издания книгу посчитали оскорблением для национал-социалистов. После этого произведение было запрещено в Германии, Австрии, Чехословакии, Италии. "Доктор Живаго" Пастернака. Автор описал большевистскую революцию, как огромное преступление. Советский Союз назвал произведение "контрреволюционным и клеветническим".

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