Найдена похищенная из Пальмиры голова Афродиты

Швейцарские власти конфисковали культурные реликвии, пропавшие из древнего сирийского города Пальмиры. Они находились в хранилище в зоне порто-франко Женевы (зоне, пользующейся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров), пишет RT.

фото: Fotodom. ru/Rex Features

Как сообщает The Guardian, большинство из реликвий были украдены и попали в Женеву через Катар. Реликвии датируются третьим-четвёртыми веками.

Дело в том, что три года назад Федеральной администрацией таможен была проведена проверка. У специалистов возникли подозрения насчет незаконного происхождения — кражи или разграбления — этих ценностей. Опасения подтвердились. Эксперт дал заключение, что предметы вывезли из Сирии, Ливии и Йемена. В феврале 2016 года прокуратура возбудила уголовное дело, а 22 ноября было вынесено постановление о конфискации.

Как отмечает прокуратура, из Пальмиры были вывезены три артефакта — две "антропоморфные стелы" и "голова священника", из Йемена — "голова козерога", "молящийся", "стела с надписью" и два "похоронных барельефа", из Ливии — "голова Афродиты". Следователи установили, что эти предметы были привезены в Швейцарию, в частности, из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

До решения вопроса о возвращении предметов на родину они будут находиться в Женевском музее искусства и истории. Там они станут частью экспозиции.

Как ранее писала Правда.Ру, в этом году археологам удалось найти статую Афродиты возрастом 2 тысячи лет. Сотрудники подразделения полиции по борьбе с контрабандой в Стамбуле на основании агентурных данных выявили и задержали двух подозреваемых, которые пытались продать исторические реликвии, полученные ими в результате незаконных археологических раскопок.

У них также были изъяты изготовленные в древнеримский период бутылки, стаканы и кусок листового стекла. "Черные археологи" предлагали купить у них статую Афродиты и другие археологические находки за 1 миллион турецких лир (около 340 тысяч долларов).

А несколько лет назад обрушившийся на побережье Израиля шторм преподнес настоящий подарок археологам, вскрыв римскую статую, которая столетия провела под толщей прибрежного песка. Как пишет РИА Новости, обезглавленная женская фигура из белого мрамора в тоге и сандалиях была найдена на берегу Средиземного моря в городе Ашкелоне. 120-сантиметровую статую Афродиты обнаружил случайный прохожий и сообщил в Управление древностей.

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