В Китае в гробнице нашли заточенный меч возрастом 2300 лет

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Источник Правда.Ру

В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО

Культура

Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет, сообщает в понедельник Международное радио Китая.

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скриншот с видео

Сообщается, что меч был обнаружен в древней гробнице в городе Синьян. На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.

Предположительно, находка относится к периоду Сражающихся царств, длившегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры, передает РИА "Новости".

До этого СМИ сообщали, что на севере страны в автономном районе Внутренняя Монголия обнаружена мастерская возрастом более двух тысяч лет, где производилась соль.

Археологи обнаружили находку в уезде Хэлиньгээр. В колодце диаметром три метра и глубиной более трех с половиной метров находятся четыре печи, которые использовались для выпаривания соли. Также в нем были обнаружены обломки глиняных кувшинов.

По словам археологов, мастерская была создана в период между 475 годом до нашей эры и 220 годом нашей эры.

А ранее была найдена гробница, возраст которой насчитывает почти две тысячи лет, передает агентство Синьхуа. Ее обнаружили в китайской провинции Хэбэй.

По мнению археологов, найденные в гробнице предметы и ее структура помогают сделать вывод, что она, предположительно, относится ко времени правления династии Западная Хань (206 год до нашей эры — 9 год нашей эры).

Длина гробницы составляет шесть метров, ширина — 6,6 метра. В гробнице были обнаружены в общей сложности 49 предметов, в числе которых изделия из керамики, нефрита и бронзы. По мнению археологов, вероятно, часть найденной гробницы ранее была разграблена.

Российские археологи тоже радуют находками. Например, как сообщала Правда.Ру, при строительстве Керченского моста нашли древний некрополь. Как рассказал журналистам начальник отдела памятников археологии администрации Краснодарского края Георгий Давыденко, находки были сделаны на подъездах к строящемуся мосту, где ведутся обязательные при строительстве крупных объектов археологические раскопки.

"Из уникальных находок мы можем выделить клад с пиастрами. Это и уникальные гидротехнические сооружения догреческого периода, обнаруженные на Ильичевском городище. Раньше считалось, что такие сооружения стали у нас возникать только с началом греческой колонизации, но в ходе исследований стало известно, что местные племена до прихода греков также являлись носителями высокой материальной культуры", — сказал Давыденко.

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В Китае в гробнице нашли заточенный меч возрастом 2300 лет
Темы Китай археологи
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