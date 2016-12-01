"Наших бьют!" - недостойная реакция французской прессы на скандал Дидье Маруани и Филиппа Киркорова

Довольно неприглядная история произошла в Москве со лидером французской музыкальной группы Space Дидье Маруани, обратившимся в российский суд с иском о запрете на исполнение Киркоровым песни "Жестокая любовь" и требованием о возмещении ущерба от нарушения авторских прав обратился Дидье Маруани. Свои нарушенные права он оценил в 75,34 млн рублей.

Как отмечается в исковом заявлении, песня в исполнении Киркорова является переработкой композиции Symphonic Space Dream, автором которой является Маруани.

Мосгорсуд вернул иск заявителю, а Моруани решил обратиться в другой суд, теперь уже американский. В ответ защита Филиппа Киркорова чуть ли не обвинила француза вымогательстве. Сам российский певец, сообщив, что "все обвинения Моруани абсурдны", обратился с заявлением в полицию. Маруани же в ответ решил добиться привлечения Киркорова к ответственности "за ложный допрос".

Сама по себе история довольно не является чем-то из ряда вон выходящим - оспаривание авторских прав в суд происходит регулярно. Но в этом случае случился скандал, который, конечно, сразу был раздут СМИ, о чем писало наше издание.

Как и стоило ожидать, скандал не остался незамеченным и французской прессой. Прокомментировал некоторые публикации СМИ Франции обозреватель Ptavda.Ru Александр Артамонов:

- Дидье Маруани уже стал забываться на своей исторической родине. Отец-основатель группы Space, столь популярный в нашей стране в 80-начало 90-х, у себя во Франции он проходит более под этикеткой "певец семидесятых эпохи Диско". Поэтому финансовый экзерсис почти сошедшего мэтра мог бы и вообще остаться незамеченным журналистами из раздела "Культура", но тут вдруг оказалась замешанной Россия, что всегда хороший повод почесать языками.

Так, удивительным образом, достаточно известное издательство "Indépendant" повествует о том, что "местную поп-звезду обвинили в плагиате". Не отстает от презрительного отношения к русским и нашей эстраде и совсем уже солидное издание — "Libération", В статье этой газеты Филипп характеризуется, как "весьма колоритная поп-звезда, прославившаяся своей дружбой и общими вкусами на российских и американских женщин с Дональдом Трампом".

Создается ощущение, что французские СМИ выступают в арьергарде, облаивая Россию и нашу эстраду за то, что их пенсионерской звезде так и не удалось вырвать кусок у Киркорова, который взял да и обратился, как законопослушный гражданин, решил просто обратиться к родному правосудию…

Крайне обидно, но, помимо уничижительных дефиниций звезды российской эстрады, о которой, что греха таить, музыкальные французские критики могли и не слышать ранее, присутствует все-таки в заключениях французской пишущей братии определенная ирония, когда они упоминают о том, как их, сошедшая более 30 лет назад, звезда была популярна в перестроечной Москве настолько, что даже получила право выступить на Красной площади.

С одной стороны, речь о том, что россияне, мол, подбирают наших ушедших на покой знаменитостей (в чем, к сожалению, есть определенная доля правды). С другой, если задуматься, речь о том, что Дидье Маруани поверил "этим русским" и даже в Москву явился собственной персоной, а они возьми да и засунь его в каталажку. Кроется тут этакое назидание новым талантам с общей моралью "Не ходите, дети, в Африку гулять!"

Наконец, есть и молчаливая, но, тем не менее, вполне заметная для профессионала информация: так, французское посольство никаких пресс-коммюнике по поводу задержания гражданина Франции российской полицией не публиковало.

На мой взгляд, это лучше всего свидетельствует в пользу действительной виновности Маруани и всем том неудобстве, которое представляет это дело для французского генерального консула.

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