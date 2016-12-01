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Источник Правда.Ру

В Чечне перестанут продавать алкоголь

Бизнес

После обращения Рамзана Кадырова к общественности, бизнесу и духовенству Чечни, весь бизнес республики по собственной инициативе отказался от продажи алкоголя в регионе.

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Фото: AP

Напомним, поводом обращения главы республики стало резонансное ДТП с участием пьяного водителя, унесшее жизни восьми человек.

"Всего в республике было 20 точек продажи алкоголя, их владельцы собрались и пришли. Они сказали, что по этическим соображениям с сегодняшнего дня мы этим видом деятельности не занимаемся. Таким образом, с сегодняшнего дня в Чеченской Республике алкоголь не продается, но не потому что кто-то запретил, а это невозможно, так как будет не по закону, а потому что люди сами изъявили такую волю", - заявил Кадыров в интервью ТАСС.

Таким образом предприниматели выразили свое негативное отношение к водителям, садящимся за руль в пьяном виде. С начала 2016 года в Чеченской Республике зарегистрировано свыше 350 ДТП, в которых погибло более 100 человек. 

"И до этого отношение к людям, которые нетрезвыми садятся за руль, было очень отрицательным, а после того как в ДТП моментально погибли семь человек - пять человек из одной семьи, двое - из другой (еще один пострадавший умер в больнице - прим. ТАСС), дело вызвало огромный резонанс в республике, и продавать алкоголь стало практически нереально", - сказал глава Чечни.

Как сообщала Правда.Ру, страшная авария на трассе "Кавказ" в Чечне унесла жизни восьми человек, в том числе двух детей. ДТП случилось вблизи Чернореченского поста в ночь на 28 ноября. По предварительным данным, столкновение спровоцировал пьяный водитель.

Участниками ДТП стали три машины: Ford, ВАЗ-2114 и Lada Priora. Сначала сообщали о семи погибших: водитель Ford, две девочки в возрасте 10 и 14 лет, а также девушка и трое мужчин. Позже стало известно, что погиб еще один мужчина, которого доставили в больницу. Кроме того, в медучреждении увезли в места аварии еще одного ребенка. Он находится в тяжелом состоянии.

С пьяными за рулем в последнее время в России стали бороться особенно яро. Ввели уголовное наказание за повторное вождение в нетрезвом виде, за которое можно загреметь в тюрьму. Также обсуждают вариант отбирать машины у злостных нарушителей и любителей пропустить стаканчик за рулем. Читайте подробнее в материале: Пьяный водитель: И целого УК мало...

Кстати, в России может появиться адаптированная под российские условия мера борьбы с водителями-нарушителями Idiotentest ("тест на идиота"), которая успешно применяется в Германии. Применять её предполагается против тех, кто неоднократно попадался за рулём в пьяном виде.

А вот депутат  сената парламента Казахстана и бывший глава Верховного суда Бектас Бекназаров обратился к премьеру и генпрокурору на пленарном заседании сената, попросив ужесточить наказание для тех, кто из-за алкоголя лишился прав, но почему-то снова сел за руль пьяным. И лучшим наказанием для таких водителей будет публичная порка, считает парламент.

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Темы Чечня Рамзан Кадыров
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