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Источник Правда.Ру

Чиновники рассмотрят возможный запрет езды по выделенкам по выходным

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Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Вадим Юрьев заявил о возможности запрета на движение автомобилей по выделенным полосам в выходные дни.

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 "Одной из рекомендаций экспертов Международного совета по транспортным вопросам, который проходит сейчас в Москве, стала реорганизация работы выделенных полос в выходные дни. У экспертов есть единое мнение, что в мегаполисах такого размера как Москва выделенные полосы должны работать для общественного транспорта и специальный служб 24 часов в сутки и 7 дней в неделю", — сказал Юрьев.

"У зарубежных коллег был опыт, когда выделенные полосы работали только несколько часов в сутки, например, в часы пик, но они отказались от этого, потому что этот процесс невозможно было администрировать и поддерживать правильное поведение водителей", — добавил он.

Сейчас вопрос о переходе к режиму 7/7 рассматривается.

Кроме того, Вадим Юрьев обозначил еще одну проблему — максимально допустимая скорость для автомобилей в городе неприемлемо высока.

"Это же вопрос и динамики, и согласия общества с определёнными решениями. И наше мнение, и мнение ГИБДД состоит в том, что, конечно, 80 км/ч для города, где есть пересечение с пешеходами, — это неприемлемо высокая скорость", — приводит РИА Новости слова Юрьева.

Дело в том, что при максимально разрешенной скорости 60 км/ч в населенных пунктах, превышение на дополнительные 20 км/ч не карается штрафом.

"Общество должно быть готово к такого рода изменению. Мы будем ставить этот вопрос отдельно", — подчеркнул Юрьев.

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