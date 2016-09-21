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Источник Правда.Ру

Юрий Гейко: "В Москве за рулем по телефону говорит каждый третий. Это катастрофа!"

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Минтранс Великобритании сообщил о двукратном увеличении штрафов за разговоры по мобильному телефону за рулем. Наличие телефона в руках во время вождения будет также караться шестью штрафными очками вместо трех. Для водителей-новичков будет означать необходимость заново сдавать экзамены и получать права.

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 "По мере развития технологий, мобильные телефоны получают все более широкое распространение, но мы должны нести ответственность за наши действия, и равно как вождение под влиянием алкоголя или наркотиков стало социально неприемлемым явлением, таким же явлением должно стать и использование мобильных телефонов за рулем", — прокомментировал предстоящие нововведения глава ведомства Крис Грейлинг.

Стоит ли России перенимать такой опыт? Или же у нас на дорогах есть куда более важные проблемы? Об этом Pravda.Ru поговорила с ведущим программы "Автоликбез" на Авторадио, журналистом, членом Союза писателей России и Союза кинематографистов РФ Юрием Гейко.

"Во Франции штраф за разговор по телефону во время езды составляет 100 евро, в Бельгии лишают водительских прав на полгода, то же самое в Нидерландах, там еще 100 евро штраф, кроме лишения прав. Ну а у нас? Я не знаю ни одного своего знакомого среди многих десятков водителей, кто был бы оштрафован за разговор по телефону. Хотя он есть, смешной: тысячи полторы, по-моему. Я даже в свое время на своей радиостанции пообещал мобильный телефон с системой hands-free тому, кто мне пришлет квитанцию штрафа за разговор по телефону, вы знаете, никто не прислал. Хотя у меня миллионная аудитория", — рассказал Юрий Гейко.

"Нужно увеличивать штраф не в два раза, а в 4-5, чтобы гаишникам было выгодно штрафовать за денежно емкие нарушения. Вообще, это нарушение очень трудноуловимое, потому что стекла бликуют, это все желательно фиксировать на видео, чтобы доказать потом, что говорил именно водитель, а не, скажем пассажир справа", — предложил собеседник Правды.Ру.

"Существует убеждение, что система hands-free — это гораздо безопаснее, чем держать телефон у уха, но это заблуждение. Ранее были проведены исследования, в ходе которых доказали, что в 4-5 раз увеличивается опасность аварии при использовании телефона на ходу, причем цифры не различаются — что держать трубку у уха, что система hands-free. Система только создает иллюзию, будто бы вы контролируете дорогу. На самом деле, человек не может не отвлекаться на содержание разговора", — отметил эксперт.

"Лично я проводил испытания. У нас на Ходынке был небольшой полигон. Перед водителем выбрасывали неожиданно накачанную камеру от грузовика. Так вот, при отсутствии трубки у уха из десяти случаев в девяти водитель успевал реагировать, а если он говорил по телефону — лишь в пяти случаях из десяти. По моим подсчетам, каждый третий в Москве разговаривает по телефону, а женщины — каждая вторая. Это катастрофа", — заключил Юрий Гейко.

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Темы Юрий Гейко телефон за рулем
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