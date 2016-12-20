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Источник Правда.Ру

В США создан костюм похмельного алкоголика. ВИДЕО

Авто

Компания Ford при участии специалистов немецкого института Meyer-Hentschel Institute создала специальный костюм, имитирующий воздействие похмельного синдрома на человеческий организм, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько опасным может оказаться управление автомобилем в состоянии похмелья.

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ford.ru

Предполагается, что накануне человек выпил пару пинт пива, вино, несколько шотов и бурбон.

Костюм состоит из жилета, утяжелителей для лодыжек и запястий, а также головной гарнитуры, очков и наушников, и весит в общей сложности около 17 килограммов. В костюм добавили утяжелитель для головы, который имитирует то, что чувствует человек с похмелья, также водитель в нем слышит звук пульсирующей крови, как будто испытывает сильную головную боль, сообщает Вести. ру.

Его элементы имитируют типичные синдромы похмелья: усталость, головокружение и проблемы с концентрацией.

Авторы эксперимента предупреждают: даже если у вас в крови нет алкоголя, то водить с похмелья очень и очень опасно.

Кстати, ранее в компании предлагали водителям оценить ощущения в специально разработанных Meyer-Hentschel Institute костюмах, имитирующих алкогольное и наркотическое опьянение.

По статистике, в странах Европы алкоголь становится прямой или косвенной причиной каждого шестого ДТП со смертельным исходом. А в Великобритании каждый десятый арест водителя за вождение в нетрезвом виде происходит в период между 6 и 8 часами утра.

Актуальна эта проблема и для России. Так, среди опрошенных российских водителей со стажем до трех лет 10% признаются, что им доводилось управлять автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. С начала 2016 года в России произошло в общей сложности 14 809 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых погибло 3 978 человек и было ранено 20 243 человека.

Однако, по мнению экспертов, пьяные водители — не главная проблема на российских дорогах. Число пьяных водителей за рулем сокращается. На их долю приходится лишь пять процентов всех аварий. Но в большинстве однозначно оказываются виновными трезвые водители. Как правило, это превышение скорости, выезд на встречную полосу, недостаток опыта. В общем, переоценка собственных сил и навыков.

Статистика говорит, что молодые совершают лишь 15-20 процентов аварий. А остальные 85 — опытные водители, со стажем больше трех лет.

Кроме того, ученые выяснили: сонные водители опаснее пьяных. Недосыпание даже на 1-2 часа в сутки повышает вероятность аварии более чем на 90 процентов. Интересно, что такой же рост вероятности наблюдается для людей в состоянии умеренного алкогольного опьянения.

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Создан костюм похмельного алкоголика
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