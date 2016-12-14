Челябинец заплатит 266 тысяч рублей за парковку

Житель Челябинской области заплатит аэропорту "Краснодар" 266 тысяч рублей за нахождение на принадлежащей аэропорту платной парковке его автомобиля без оплаты. Авто мужчины находилось на привокзальной площади около четырех месяцев — с начала октября прошлого года по конец января этого.

Оплата, по правилам парковки, взимается после 15 минут нахождения на ней машины.

Аэропорт обратился в суд с иском к жителю Озерска о взыскании задолженности. Иск удовлетворили. Решение уже вступило в силу.

В суде также установлено, что водитель пытался без оплаты выехать 5 января по карте, принадлежащей работнику Южной транспортной прокураторы, однако автомобиль заглох. Факт дальнейшего размещения автомобиля на парковке подтвержден диском с видеозаписью из системы видео-фиксации, передает РИА Новости.

Между тем эксперты подсчитали выгоду от платной парковки. В столичном ГИБДД рассказали, что после введения платной парковки в Москве количество нарушений правил парковки снизилось на 64 процента. Установка более 900 комплексов фото- и видеофиксации способствовала снижению количества нарушений скоростного режима на 8,9 процентов.

Кстати, со 2 декабря в Москве поменялись тарифы на уличных платных парковках, исходя из загруженности улиц и приоритетного права использования парковок местными жителями. Это коснулось 133 улиц.

Изменения затронули только те участки улиц, где целый день существует острая проблема отсутствия свободных парковочных мест, которая провоцирует водителей бросать машины с нарушениями или "наматывать" круги в поисках парковочного места, создавая "блуждающий" трафик. Кроме того, такая мера позволит жителям наиболее загруженных улиц вновь пользоваться парковкой вблизи дома и не тратить время на поиски места для автомобиля.

По информации от столичного департамента транспорта, стоимость паркинга составляет теперь от 50 рублей за первые полчаса до 200 рублей в час. На части улиц Бульварного кольца первые полчаса парковки обойдутся в 50 рублей, а после — 150 рублей в час. В то же время для некоторых улиц внутри Садового кольца стоимость первого часа паркинга обойдется в 60 рублей, а далее — 100 рублей в час.

По словам московских депутатов, повышение тарифов на парковку до 200 рублей в час на более чем 130 улицах в центре столицы со 2 декабря является вынужденной, но продуктивной мерой, призванной улучшить транспортную обстановку в городе.

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