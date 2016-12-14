Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Челябинец заплатит 266 тысяч рублей за парковку

Авто

Житель Челябинской области заплатит аэропорту "Краснодар" 266 тысяч рублей за нахождение на принадлежащей аэропорту платной парковке его автомобиля без оплаты. Авто мужчины находилось на привокзальной площади около четырех месяцев — с начала октября прошлого года по конец января этого.

356722.jpeg

Оплата, по правилам парковки, взимается после 15 минут нахождения на ней машины.

Аэропорт обратился в суд с иском к жителю Озерска о взыскании задолженности. Иск удовлетворили. Решение уже вступило в силу.

В суде также установлено, что водитель пытался без оплаты выехать 5 января по карте, принадлежащей работнику Южной транспортной прокураторы, однако автомобиль заглох. Факт дальнейшего размещения автомобиля на парковке подтвержден диском с видеозаписью из системы видео-фиксации, передает РИА Новости.

Между тем эксперты подсчитали выгоду от платной парковки. В столичном ГИБДД рассказали, что после введения платной парковки в Москве количество нарушений правил парковки снизилось на 64 процента. Установка более 900 комплексов фото- и видеофиксации способствовала снижению количества нарушений скоростного режима на 8,9 процентов.

Кстати, со 2 декабря в Москве поменялись тарифы на уличных платных парковках, исходя из загруженности улиц и приоритетного права использования парковок местными жителями. Это коснулось 133 улиц.

Изменения затронули только те участки улиц, где целый день существует острая проблема отсутствия свободных парковочных мест, которая провоцирует водителей бросать машины с нарушениями или "наматывать" круги в поисках парковочного места, создавая "блуждающий" трафик. Кроме того, такая мера позволит жителям наиболее загруженных улиц вновь пользоваться парковкой вблизи дома и не тратить время на поиски места для автомобиля.

По информации от столичного департамента транспорта, стоимость паркинга составляет теперь от 50 рублей за первые полчаса до 200 рублей в час. На части улиц Бульварного кольца первые полчаса парковки обойдутся в 50 рублей, а после — 150 рублей в час. В то же время для некоторых улиц внутри Садового кольца стоимость первого часа паркинга обойдется в 60 рублей, а далее — 100 рублей в час.

По словам московских депутатов, повышение тарифов на парковку до 200 рублей в час на более чем 130 улицах в центре столицы со 2 декабря является вынужденной, но продуктивной мерой, призванной улучшить транспортную обстановку в городе.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Платные парковки бьют по карману, но не решают проблемы
Темы авто парковка
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
10 советов, как сварить вкусный кофе
Рецепты
10 советов, как сварить вкусный кофе
Какие упражнения избавят от живота и боков
Красота
Какие упражнения избавят от живота и боков
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Пройдет ли Тиллерсон сквозь Маккейна и Ко?
Партии
"А Мариэтта Чудакова досидела до конца!"
Партии
Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
Читательский топ
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми

Отец избивал и запугивал их, чтобы девочки не рассказывали о происходящем в семье.

В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Происшествия
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Мир
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Наука и техника
Археологи обнаружили удивительные объекты майя в Гватемале
Спорт
Макларен оправдывается: В России нет государственной допинг-системы
Любовь Степушова (Люлько) Пройдет ли Тиллерсон сквозь Маккейна и Ко? Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский Российский ОПК поможет "гражданке" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Лихач-убийца детей на Gelendewagen признал свою вину
Елена Хандожко(Соловьева) Пройдет ли Тиллерсон сквозь Маккейна и Ко?
vkontakte_229015166 В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
рыбаков виктор Пыточные "умеренных" в Алеппо поражают жестокостью
vkontakte_273894325 Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Алексей Кусморов Британский депутат: В Brexit и потоке мигрантов тоже виноват Путин
Spassky Kochan Британский депутат: В Brexit и потоке мигрантов тоже виноват Путин
vkontakte_95053562 Общество ждет легализация педофилии?
strateg s Выхода нет: Лидеры ЕС под каблуком у США
Виктор Шаповалов Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?