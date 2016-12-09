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Источник Правда.Ру

Ученые: Сонные водители опаснее пьяных

Авто

Фонд Дорожной безопасности Американской автомобильной ассоциации изучил, как недосып влияет на поведение водителей. Согласно его выводам, недостаточная длительность сна — одна из главных причин ДТП, на которую приходится более 20 процентов от их общего количества. Более того, для людей, спящих менее пяти часов в сутки, вероятность попасть в аварию такая же, как и для пьяных водителей.

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Фото: REX

Недосыпание даже на 1-2 часа в сутки повышает вероятность аварии более чем на 90 процентов.

Низкая вероятность попасть в аварию есть только у тех, кто отдыхает не менее 7 часов в сутки. Если же шофёр спит лишь 6-7 часов из 24, то вероятность ДТП для него растет в 1,3 раза, если 5-6 часов — в 1,9 раза, а максимума достигает при 4-5 часах — в 4,3 раза, сообщает Life.ru.

Интересно, что такой же рост вероятности наблюдается для людей в состоянии умеренного алкогольного опьянения.

Тем, кому в дороге приходится проводить много времени, рекомендуют останавливаться и отдыхать через каждые 160 километров. Также желательно на остановках не употреблять тяжёлую пищу с большим количеством жиров.

Между тем, по данным российских экспертов, чаще всего аварии на наших дорогах не по вине нетрезвых водителей, а из-за тех, кто слишком уверенно чувствует себя за рулем. Число пьяных водителей за рулем сокращается. На их долю приходится лишь пять процентов всех аварий.

Но в большинстве однозначно оказываются виновными трезвые водители. Как правило, это превышение скорости, выезд на встречную полосу, недостаток опыта. В общем, переоценка собственных сил и навыков.

Статистика говорит, что молодые совершают лишь 15-20 процентов аварий. А остальные 85 — опытные водители, со стажем больше трех лет.

Еще одна проблема на российских дорогах — личахи. За них в последнее время взялись всерьез. В конце ноября в Госдуму внесли законопроект об административной ответственности для "лихачей". Штраф за рискованные маневры на дороге, как и сообщалось ранее, составит 5 тысяч рублей.

Под "опасным вождением" понимают неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, которые могут привести к угрожающей ситуации на дороге. К ним отнесли: перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, препятствование обгону.

Кстати, глава ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин даже предлагал ввести уголовную ответственность за "опасное вождение". Он сослался на то, что гоняют по российским дорогам в основном представители "золотой молодежи", для которых штраф

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