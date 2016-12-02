Адвокат: Дискриминировать пожилых водителей табличками противозаконно

В Москве предлагают помещать специальный знак на машины, водителям которых больше 75 лет. По мнению главы столичного района Арбат, такие люди редко пользуются автомобилем и за время перерыва могут подзабыть, как им управлять.

Фото: Fotodom.ru/DP

Специальная наклейка нужна для их же блага — она обеспечит пенсионерам безопасность на дороге, пишет ТАСС. Такой знак даст остальным участникам движения понимание, что перед ними пожилой человек и ему стоит уступить.

Кстати, ранее сообщалось, что в Федерации автовладельцев России предложили обязать водителей старше 75 лет проходить медицинское обследование на право управления автомобилем в два раза чаще остальных — раз в пять лет.

Как писала Правда.Ру, самые опасные водители на дороге, по мнению экспертов, это именно автомобилисты с опытом. Они чувствуют себя за рулем иной раз слишком вольготно. В 85 процентов случаев причины ДТП - это превышение скорости, выезд на встречную полосу, недостаток опыта. В общем, переоценка собственных сил и навыков.

Почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский прокомментировал Pravda.Ru инициативу московских властей "помечать" машины пенсионеров.

— А это законно, не дискриминация ли?

— Это нарушение статьи 19 Конституции, где все граждане равны перед законом, независимо от пола, возраста, профессии, образования, отношения к религии, национальности, социально-материального положения. Поэтому этого делать никак нельзя. Это может кончиться печально, что скажут, им нельзя быстро ездить, им нельзя ночью ездить. Это посягательство на персональные данные граждан, это никак не пройдет.

— Помнится, в кризис-2009 банки предлагали помечать "кредитомобили" — но тогда таких "меченых" было бы пол-Москвы на дорогах.

— Помечать ничего нельзя: ни мужчин, ни женщин, ни священнослужителей, ни атеистов, ни по возрасту — ничего помечать нельзя.

— Но когда приходит весна, и пожилые водители выбираются на дороги, чтобы ехать на дачу, аварийные ситуации они создают нередко. Как быть?

— Или врачи ему дали справку, и врачи сочли, что он может управлять, значит, он может управлять, и ответственность несет наравне со всеми. Или врачи сочли, что он по сердцу, по зрению, по давлению, не может управлять, значит, не может. Как только сочли, что может, никаких других вопросов уже быть не должно.

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