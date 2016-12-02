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Источник Правда.Ру

В Москве предложили "помечать" машины пенсионеров

Авто

Московские власти предлагают помечать специальным знаком машины, водители которых старше 75 лет, из-за того, что зачастую те пользуются машиной очень редко. Об этом сообщает в пятницу Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) со ссылкой на главу района Арбат Евгения Бабенко.

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По мнению главы столичного района Арбат, такие люди редко пользуются автомобилем и могут делать большие перерывы, например, не водитель зимой, из-за чего иногда забывают, как им управлять.

По его мнению, такой знак даст остальным участникам движения понимание, что перед ними пожилой человек и ему стоит уступить.

Для того чтобы оценить возможности реализации этой инициативы, Бабенко намерен запросить статистику ДТП, участниками которых стали водители старшего возраста.

Ранее сообщалось, что в Федерации автовладельцев России предложили обязать водителей старше 75 лет проходить медицинское обследование на право управления автомобилем в два раза чаще остальных — раз в пять лет.

Как ранее писала Правда. Ру, самые опасные водители на дороге, по мнению экспертов, это автомобилисты с опытом. Если на долю "пьяных" ДТП сейчас приходится лишь пять процентов всех аварий, то в 85 процентах ДТП однозначно оказываются виновными трезвые водители. Как правило, это превышение скорости, выезд на встречную полосу, недостаток опыта. В общем, переоценка собственных сил и навыков.

Статистика утверждает, что на долю молодых водителей приходится лишь 15-20 процентов аварий. А остальные 85 - на опытных водителей, со стажем больше трех лет.

Этим летом ученым удалось выяснить, что именно мешает пожилым людям запоминать информацию. Зачастую люди в возрасте забывают не только детали разговоров и событий, но и значимые факты. В своем исследовании, опубликованном в журнале Neuropsychologia, ученые утверждают, что это происходит из-за "переполнения" подсознания и пониженной уверенности в крепости своей памяти.

Кстати, исследования показали, что несущественные детали сильнее врезаются в подсознание пожилых людей, переполняя их мозг и заставляя сомневаться в том, важны ли они.

А вот в отличие от пенсионеров, мозг молодых людей не запоминает несущественную информацию, а улавливает только суть. Именно это облегчает им задачу сосредоточиться на самом важном и отсеять лишнее.

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Водители виновны в аварийности или власти?
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