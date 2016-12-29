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Источник Правда.Ру

Боевики ИГИЛ из Дагестана планировали взорваться на Красной площади

Происшествия » Теракты

Задержанные в Дагестане сторонники террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) планировали совершить теракты в Москве на новогодние праздники.

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Фото: AP

Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержаны семь членов законспирированной группы сторонников ИГ, готовившей теракты в Московском регионе. Отмечалось, что боевики готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. Также сообщалось, в ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат, а также компоненты к СВУ.

Все задержанные были завербованы в ИГИЛ через интернет. Правоохранители сообщают, что число фигурантов может вырасти, передает РИА "Новости".

Как ранее сообщала Правда.Ру, эксперты заявили о смене тактики вербовщиков из ИГИЛ. Основной упор теперь делается на людей, готовых совершать теракты по месту постоянного жительства — в своих собственных странах. К такому выводу пришли эксперты российского Фонда исследования проблем демократии.

Если раньше пропаганда ИГИЛ прямо призывала к переезду, как они называли, на землю Шама, то есть на захваченные территории Сирии и Ирака, то сейчас террористы перешли уже ко второму этапу.

— Они не предлагают ехать, а уже прямо говорят, чтобы люди оставались в своих странах и совершали там террористические акты. И самое страшное, что они при этом говорят, что целью могут быть мирные граждане, потому что убить полицейских или военных сложнее.

Они пытаются это всячески оправдать. Хотя это напрямую запрещает ислам. Есть целый ряд высказываний в Коране и в Сунне о том, что нельзя убивать детей, женщин, и убивающий человека, тем более мусульманина, совершает один из самых тяжелейших грехов. Тем не менее, они используют всяческие приемы для манипулирования сознанием, прямо лгут и всячески изощряются, доказывая, что это надо делать, — рассказал директор фонда Максим Григорьев.

Также Правда.Ру сообщала, что в этом году ФСБ задержала в Москве группу вербовщиков террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории России. В общей сложности, силовики надели наручники на 18 человек. Задержанные не только агитировали людей к вступлению в запрещенную в РФ группировку, но и обеспечивали "новобранцев" поддельными документами.

— С их помощью осуществлялась переправка рекрутов на территорию Сирии с целью участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований, включая так называемое "Исламское государство", — подчеркнул Колокольцев.

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Темы терроризм
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