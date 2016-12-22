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Источник Правда.Ру

Американцев предупредили о возможных терактах на Новый год

Происшествия » Теракты

ФБР совместно с Министерством национальной безопасности и полицией Нью-Йорка предупредили граждан страны об угрозе терактов на площади Таймс-сквер в новогодние праздники. Об этом сообщает телеканал ABC.

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Фото: REX

Спецслужбы не исключают, что злоумышленники готовят атаку по сценариям терактов в Ницце и Берлине с использованием большегрузного транспорта. Однако есть опасения и о другом развитии событий. По данным американских правоохранителей, нельзя забывать о вероятности нападений "одиночек" — экстремистов, которые организовывают массовые убийства граждан, как это было в Орландо и Сан-Бернардино, но при этом не связанных с какой-либо террористической организацией.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Барак Обама признал, что в создании ИГИЛ (запрещена в России) виноваты США.

"ИГИЛ является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну",- отметил он. Правда, добавил, что такого результата "не ожидал".

А не так давно заявил: терроризм США не угрожает.

"Сказать о том, что мы добиваемся прогресса, — это не то же самое, что сказать, что работа сделана. Мы знаем, что смертельная угроза сохраняется, знаем, что в той или иной форме насильственный экстремизм останется с нами на годы", — сказал Обама.

Он добавил: "Сегодняшние террористы могут убивать невинных людей, но они не являются экзистенциальной угрозой нашей стране, и не надо делать ошибки и преувеличивать их возможности, как это делают они сами".

Правда, эксперты назвали это глубочайшим заблуждением.

— Судя по всему, человек вообще мало сведущ в вопросах безопасности. Единственным правильным шагом Обамы за последнее время является признание ошибки США при образовании ИГ (организация запрещена в РФ. — Ред.). Все остальное настолько непрофессионально, неумно и некомпетентно, что удивляешься, как такой великий народ, как американский, выбрал себе такого президента.

Терроризм угрожает США в первую очередь, так же как и России. Но когда Россия по-настоящему защищается, занимается и борется с этим, США с верхоглядством их верховного правителя и служб безопасности опять-таки некомпетентны. Они направили все свои усилия на борьбу с Россией, которая никогда и не собиралась нападать. Настоящую, реальную угрозу Вашингтон не видит, не понимает, — рассказал Правде. Ру генерал-майор ФСБ РФ в отставке Евгений Лобачев.

Вне всякой логики в США просят рекордные суммы на "сдерживание России", при этом разрешают поставки оружия террористам, которые являются настоящей угрозой миру.

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