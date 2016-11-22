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Источник Правда.Ру

Варвара Караулова на допросах оправдывала ИГИЛ

Происшествия » Теракты

Варвара Караулова отказалась от признательных показаний, которые дала раньше. Она заявила, что испугалась угроз следователя. Он якобы сказал Варваре, что в противном случае посадит ее в тюрьму на 20 лет. Поэтому она и написала, что ехала вступать в ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Варвара Караулова
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Девушка согласилась, что лично читала и подписывала протокол, но делала это "под давлением". Позже отказаться от "ложных показаний" Караулову убедил адвокат. По ее словам, защитник пообщался с ней и посоветовал не возводить на себя напраслину, а рассказать суду правду, пишут Известия. После этого она отказалась от признательных показаний. 

На допросе девушка, которую обвиняют в попытке примкнуть к террористической группировке, заявила, что сама является сторонницей радикальных взглядов и хотела жить под контролем шариата. Кроме того, россиянка защищала террористов. Она заявила, что считает их деятельность оправданной, в том числе и боевые действия.

"Караулова заявила, что стала сторонницей радикальных взглядов, при этом считала боевые действия группировки оправданными и хотела жить под контролем шариата", — сказал прокурор в Московском окружном военном суде, где слушается дело бывшей студентки МГУ, передает ТАСС.

Напомним, Варвару Караулову оставили под стражей до 13 декабря. Суд поостерегся выпускать ее до вынесения приговора. В следственном изоляторе она содержится больше года. Расследование по ее делу уже завершено. Адвокат Карауловой считает, что ей грозит не больше пяти лет тюрьмы.

Как известно, примкнуть к ИГИЛ девушка решила ради любви. Она приняла ислам ради молодого человека, который позже уехал в Сирию. Она отправилась туда за ним. Ей выслали билет до Турции и деньги. Там россиянку и задержали. В июне девушку вернули домой, а осенью — арестовали. В начале ноября Варваре предъявили официальное обвинение.

На последних допросах она рассказала, что в Сирии у нее был не один жених. Кроме своего вербовщика она общалась с другими мужчинами. С неким Надиром, который состоял в террористической группировке, Караулова даже "связала себя узами брака" по скайпу. Правда, потом от этого шага ее отговорил другой жених. Подробнее об этом читайте в материале: Варвара Караулова рассказала о своей бурной личной жизни.

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Темы Сирия терроризм Варвара Караулова
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