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Власти Турции рассказали, кто подорвал автобус с военными

Происшествия » Теракты

 

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Фото: AP

Теракт в городе Кайсери в центральной части Турции совершил террорист-смертник, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Ранее генштаб Турции сообщил о теракте в Кайсери, направленном против военных. Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы.

"Сегодня произошло нападение на автобус, перевозивший военных, с использованием террориста-смертника", — сказал Йылдырым в эфире ТВ.

Число пострадавших в результате теракта в центральной части страны возросло до 55, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Ранее Генштаб Турции сообщал, что 13 турецких военных погибли и 48 человек получили ранения.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

"В настоящий момент 55 человек получили ранения, из них 12 находятся в реанимации, состояние шести оценивается как тяжелое. Восемь погибших уже идентифицированы", — сказал Сойлу в эфире телеканала NTV.

Сведения о россиянах, которые могли пострадать при взрыве в турецком городе Кайсери, не поступали.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

"На данный момент никаких данных о россиянах, которые могли пострадать при взрыве в городе Кайсери, в посольство не поступало. Дипломаты находятся в контакте с местными властями", — сообщила она.

В Турции считают, что теракт, произошедший в турецком городе Кайсери в центре страны, по исполнению похож на теракт в Стамбуле, который произошел 10 декабря. Об этом заявил вице-премьер Турции Вейсель Кайнак.

Напомним, в центре Стамбула у футбольного стадиона 10 декабря прогремели два мощных взрыва. Погибли 44 человека, в том числе 37 полицейских. Власти обвинили в организации теракта запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК). Позже ответственность за теракт взяла на себя курдская радикальная группировка "Ястребы свободы Курдистана".

В своём заявлении представители группировки отмечают, что взрывы не были направлены напрямую против народа Турции. Что было мишенью террористов, не сообщается.

Однако президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил, что целью терактов "было добиться как можно больше жертв". Позже глава государства созвал экстренное совещание по безопасности.

После взрывов в Турции стали массово задерживать подозреваемых. Местная полиция задержала 568 человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщается на сайте министерства внутренних дел Турции.

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