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Источник Правда.Ру

В Бельгии задержали детей, планировавших теракты на ярмарках

Происшествия » Теракты

Десять подростков, планировавших теракты на рождественских ярмарках, задержаны в Бельгии, сообщила в субботу газета Laatste Nieuws.

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Фото: AP

Эту информацию подтвердил представитель федеральной прокуратуры королевства Эрик Ван Дер Сипт. Отмечается, что подростки получали через интернет инструкции, как убить человека или сделать бомбу. По словам представителя прокуратуры Бельгии, подростки были "завербованы террористическими организациями для подготовки или совершения терактов".

По данным издания,"Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в настоящее время осуществляет вербовку подростков в мусульманской среде с целью совершения их руками терактов в странах Европы.

Напомним, накануне Правда.Ру сообщала, что 12-летний мальчик пытался устроить теракт на рождественской ярмарке в городе Людвигсхафен-на-Рейне на западе Германии. Как сообщает Der Spiegel, подросток дважды пытался привести в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, однако детонатор не сработал.

По данным издания Focus, теракт пытался устроить уроженец Людвигсхафена иракского происхождения. Как рассказали источники СМИ, мальчик находился под сильным влиянием боевика запрещенной в России организации "Исламское государство".

Эксперты говорят, что существуют многие психологические инструменты, которые вербовщики знают и активно пользуются ими. Вербовщики проходят специальную школу для того, чтобы через соцсети или в личном контакте подстраиваться к своему собеседнику. Допустим, стараются подстроиться к собеседнику по системе рапорт, зеркальное отражение собеседника, стараются его скопировать. Тогда жертва чувствует себя довольно комфортно с этим человеком, ведь думает, что они очень похожи. Значит, такому собеседнику можно доверять и так далее. Первое и самое главное в вербовке — расположить человека к себе, завоевать его доверие. Дальше уже можно постепенно продвигаться по хорошо известным отработанным методикам.

Конечно, сразу никто не вербует. Все это происходит постепенно, это — технология манипулирования. И они берут на заметку и обрабатывают чаще всего молодых, неопытных людей, необразованных, которые проще поддаются таким вещам. А такого формата людей сейчас очень много. У нас расшатаны устои, у многих, особенно у молодежи нет целостной системы базовых ценностей. Люди даже не знают, чем заниматься, у них нет целей в жизни.

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