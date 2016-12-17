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Источник Правда.Ру

В Турции взорвался автобус с военнослужащими

Происшествия » Теракты

Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения при взрыве автобуса неподалеку от университета в городе Кайсери в центральной части Турции, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службе безопасности.

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Фото: AP

Взрыв прогремел в автобусе, перевозившем военнослужащих. Есть убитые и раненые. Машины скорой помощи отправлены на место происшествия.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Точное число жертв пока неизвестно.

Это уже второй теракт в Турции за декабрь. Как ранее сообщала Правда.Ру, вечером 10 декабря два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена" в Стамбуле. На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник. Погибли 44 человека, пострадали десятки.

Позже ответственность за взрывы на себя взяла курдская националистическая вооружённая группировка. Она именует себя "Ястребы свободы Курдистана". В своём заявлении представители группировки отмечают, что взрывы не были направлены напрямую против народа Турции. Что было мишенью террористов, не сообщается.

Однако президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил, что целью терактов "было добиться как можно больше жертв". Позже глава государства созвал экстренное совещание по безопасности.

После взрывов в Турции стали массово задерживать подозреваемых. Местная полиция задержала 568 человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщается на сайте министерства внутренних дел Турции. Операция проводилась 12-13 декабря в 28 провинциях страны, включая Анкару, Стамбул, Газиантеп, Измир, Адану, Анталью, Диярбакыр. Задержанные обвиняются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей и деятельности по поддержке террористических организаций.

Добавим, в середине декабря появилась информация, что ФСБ предотвратила в Москве серию терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Как сообщает РИА Новости, в диверсионно-террористическую группу входили граждане Таджикистана и один житель Молдавии. По версии правоохранителей, задержанные готовили серию резонансных терактов, для чего планировали использовать мощные самодельные взрывные устройства.

По данным ФСБ, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который был объявлен властями Таджикистана в международный розыск и сейчас находится в Турции.

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