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Источник Правда.Ру

Стамбульский террорист признал свою вину

Происшествия » Теракты

Абдулгадир Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй, признал свою вину. Об этом во вторник заявил журналистам губернатор одноименной провинции Васип Шахин.

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Фото: AP

"В ходе операции минувшей ночью был задержан уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов 1983 года рождения. Он прошел обучение в Афганистане и является хорошо подготовленным террористом. Он признал свою вину за нападение на клуб", — сообщил в прямом эфире местного телевидения Шахин. Губернатор добавил, что "отпечатки пальцев террориста также совпали" с теми, что были обнаружены в клубе и на оружии.

Известно, что Машарипов прибыл в Турцию нелегальным путем в январе 2016 года. Сообщается, что нападение "совершенно точно было совершено от имени группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и "есть лица (из ИГ), которые в день нападения помогали Машарипову", передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. По данным источников телеканала NTV в правоохранительных органах, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула.

Как сообщает телеканал Haber Turk, до задержания Машарипов сменил пять тайных квартир группировки "Исламское государство". Сообщается, что выследить преступника удалось благодаря наблюдению за членом ИГ в другой провинции Турции. Вместе с Машариповым задержаны еще четыре человека — три женщины и мужчина, который, как сообщается, является выходцем из Киргизии и помог укрывать террориста.

При задержании Машарипов спрятался от правоохранителей под кровать. Когда полицейские выводили его из здания, некоторые местные жители заявили о желании устроить самосуд над преступником.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. После расстрела террорист бросил оружие и, воспользовавшись паникой, скрылся. Позже группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.

Кстати, как ранее сообщала Правда.Ру, турецкие СМИ предложили искать стамбульского террориста по фото Обамы. Газета Yeni Akit разместила на своих страницах коллаж, где в роли преступника представлен Барак Обама. Опубликованный снимок стал реакцией турецких журналистов на слухи о том, что новогодний теракт в Стамбуле был организован при содействии властей США.

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Темы Турция Стамбул теракты
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