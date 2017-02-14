Турция отправит террористов в зиндан на 3000 лет

Обвиняемые в совершении теракта в стамбульском аэропорту могут получить 3,3 тысячи лет тюрьмы на всех. Как сообщает агентство Анадолу, таких приговоров требует прокуратура. Обвинительное заключение уже готово. Оно насчитывает 257 листов.

Фото: Fotodom.ru/DP

Перед судом предстанут 45 человек. Для большинства требуют по 46 пожизненных сроков. Их обвиняют в "попытке свержения конституционного строя", "умышленном убийстве", "в создании и членстве в террористической организации", а также в причинении ущерба частной и государственной собственности, передает ТАСС.

В соответствии с уголовным кодексом Турции срок приговоров за все эти преступления может составить от 2132 до 3342 лет тюрьмы.

Теракт произошел 28 июня прошлого года в аэропорту имени Ататюрка. Три взрыва прогремели у входа в международный терминал аэропорта и на прилегающей парковке. В атаке участвовали несколько человек. Сообщается, что нападавшие открыли огонь из автоматов и бросили несколько гранат, после чего привели в действие пояса смертников. Полиция при этом открыла ответный огонь, пытаясь нейтрализовать нападавших.

Очевидцы рассказали, что перед тем, как взорвать бомбы, три смертника открыли огонь из огнестрельного оружия. "Мы… увидели, как мужчина беспорядочно стрелял. Он просто стрелял в любого человека, который выходил перед ним. Он весь был в черном, без маски", — рассказал один из туристов. Другой очевидец уточнил, что насчитал около полусотни выстрелов.

В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены. Власти Турции заявили о причастности к произошедшему террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!