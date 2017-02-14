Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Турция отправит террористов в зиндан на 3000 лет

Происшествия » Теракты

Обвиняемые в совершении теракта в стамбульском аэропорту могут получить 3,3 тысячи лет тюрьмы на всех. Как сообщает агентство Анадолу, таких приговоров требует прокуратура. Обвинительное заключение уже готово. Оно насчитывает 257 листов.

359518.jpeg
Фото: Fotodom.ru/DP

Перед судом предстанут 45 человек. Для большинства требуют по 46 пожизненных сроков. Их обвиняют в "попытке свержения конституционного строя", "умышленном убийстве", "в создании и членстве в террористической организации", а также в причинении ущерба частной и государственной собственности, передает ТАСС.

В соответствии с уголовным кодексом Турции срок приговоров за все эти преступления может составить от 2132 до 3342 лет тюрьмы.

Теракт произошел 28 июня прошлого года в аэропорту имени Ататюрка. Три взрыва прогремели у входа в международный терминал аэропорта и на прилегающей парковке. В атаке участвовали несколько человек. Сообщается, что нападавшие открыли огонь из автоматов и бросили несколько гранат, после чего привели в действие пояса смертников. Полиция при этом открыла ответный огонь, пытаясь нейтрализовать нападавших.

Очевидцы рассказали, что перед тем, как взорвать бомбы, три смертника открыли огонь из огнестрельного оружия. "Мы… увидели, как мужчина беспорядочно стрелял. Он просто стрелял в любого человека, который выходил перед ним. Он весь был в черном, без маски", — рассказал один из туристов. Другой очевидец уточнил, что насчитал около полусотни выстрелов.

В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены. Власти Турции заявили о причастности к произошедшему террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Как лишить мировой терроризм денег
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
5 масок для омоложения лица
Красота
5 масок для омоложения лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Российское кино
Карен ШАХНАЗАРОВ: "Нам не страшна цензура"
Африка
НАТО пытается укорениться в Тунисе
Как отдохнуть
Что дарить, когда чувства в дефиците
Читательский топ
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
В США массовая эвакуация: рушится гигантская плотина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения

Для читателей "Правды.Ру" эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.

ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Мир
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Происшествия
В США массовая эвакуация: рушится гигантская плотина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги

Как рассказал предприниматель Урмас Сыырумаа, эстонской экономике мешает развиваться "политическое упрямство".

Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Украина
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Мир
Немецкий журналист: "провалом европейской дипломатии" стали Минские соглашения
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Украина
В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ

В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.

В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Общество
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Мир
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Мир
Замкомандира одного из подразделений ДНР стал Захар Прилепин
Игорь Буккер ДНК: "Белую Европу" послали на три буквы Игорь Буккер Дмитрий Нерсесов США создают новую систему союзов Дмитрий Нерсесов Олег Артюков Кадры решают: что важно знать о "новых" и "старых" губернаторах Олег Артюков
Комментарии
Михаил Потапов(Facebook) Фийон: выживший после медийного убийства
Татьяна Никонорова ﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Spassky Kochan Захарова ответила на "захват Айболитом власти в Лимпопо"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Владимир Дзержинский Коллапс власти на Украине: ультиматумы Тимошенко
Владимир Дзержинский Коллапс власти на Украине: ультиматумы Тимошенко
Владимир Дзержинский Коллапс власти на Украине: ультиматумы Тимошенко
Вик Давыдов Финита: ВСУ объявили "бандой" батальон "меджлиса"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?