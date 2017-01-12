Норвежский террорист Андерс Брейвик, который был осужден за убийство, а теперь добивается смягчения условий содержания в тюрьме, уверен, что его радикальные взгляды в последние годы усилились, и винит в этом изоляцию от внешнего мира. Об этом он сообщил, выступая в суде в норвежской тюрьме Шиен.
В прошлом году суд Норвегии удовлетворил иск Брейвика, который пожаловался, что ему приносят холодный кофе и еду, разогретую в микроволновке. Его жалоба частично была удовлетворена. Так, суд признал, что запрет на общение и изоляция от общества нарушают Европейскую конвенцию о правах человека, но с другой стороны не нашел нарушений в запрете на переписку и телефонные звонки.
Однако обе стороны остались по-своему недовольны вердиктом, передает ТАСС.
"Я шокирован многим из того, что сам написал в последние пять лет (проведенных в тюрьме). Я был полностью изолирован, меня ни разу никто не поправил", — сказал он.
"Я лгал сам себе, потому что пострадал от изоляции. Радикализация является следствием этого. Я пострадал не немного, я пострадал очень сильно, это началось еще в Иле (тюрьма, где он содержался до перевода в исправительное учреждение Шиен)", — добавил Брейвик.
Адвокат Брейвика Ойстен Стуррвик требует от суда смягчить условия содержания террориста в тюрьме с учетом того, что ему предстоит провести за решеткой всю жизнь. В частности, защита просит разрешить преступнику общаться с другими заключенными, поскольку сейчас он находится практически в полной изоляции.
Тем временем стала известна сумма, в которую обходится норвежскому бюджету содержание "главного преступника страны", серийного убийцы Андреса Брейвика. Государство тратит на его содержание и обеспечение безопасности 5 миллионов крон ежегодно — это около 550 тысяч евро.
На это иронично отреагировал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков в своем Twitter.
"Гуманные условия" для Брейвика могли бы включать массаж лица, маникюр-педикюр, талассо-терапию и вечеринки по субботам. A почему бы и нет?", — написал депутат
Напомним, в июле 2011 года Брейвик расстрелял 77 человек в молодежном лагере Норвежской рабочей партии. За это суд назначил ему наказание — 21 год тюремного заключения.
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