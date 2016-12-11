Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Ястребы свободы Курдистана" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Происшествия » Теракты

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя курдская националистическая вооружённая группировка, сообщает РИА Новости. Она именует себя "Ястребы свободы Курдистана".

356610.jpeg
Фото: AP

В своём заявлении представители группировки отмечают, что взрывы не были направлены напрямую против народа Турции. Что было мишенью террористов, не сообщается.

Как ранее заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, у турецких властей есть основания подозревать, что теракт в Стамбуле устроила запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).

Напомним, как сообщала Правда.Ру, накануне вечером после футбольного матча в столице Турции прогремели взрывы. Это случилось рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

38 человек погибли, больше 160 получили травмы. Среди жертв большинство полицейских — в районе одного из взрывов проезжал автобус со стражами порядка, которые обеспечивали охрану футбольного матча. Как сообщил глава МВД Сулейман Сойлу, по подозрению в причастности к теракту уже задержаны 10 человек. Позже их число выросло до 13.

В стране после теракта ввели национальный траур.

356611.jpeg
Фото: AP

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил, что целью терактов "было добиться как можно больше жертв". Позже глава государства созвал экстренное совещание по безопасности из-за теракта у стадиона в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters. Как передаёт издание, в заседании примут участие чиновники различных уровней, а также министры.

Между тем в Ростуризме говорят, что россияне не сдают путевки в Турцию после терактов. Там добавили, что турпоток в Стамбул пока настолько низкий, что падения спроса опасаться не приходится, сообщает РИА Новости. Данные о взрывах в Стамбуле поступают уже не в первый раз, так что россияне предпочитают пока отдыхать в более безопасных местах.

В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших российских туристах в Ростуризм не поступало.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Российского государства решительно осудил это подлое, циничное преступление и выразил уверенность, что его исполнители и заказчики не уйдут от расплаты.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

Темы Турция теракты
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как отбелить белые вещи
Рецепты
Как отбелить белые вещи
"Бальзам" от старения и ожирения
Красота
"Бальзам" от старения и ожирения
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Полиция Украины: Каков поп – такой и приход
Советское наследие
СССР возродится, но совсем другой
Бывший СССР
Казахстан готовится отметить 25-летний юбилей
Читательский топ
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
CNN: США пора капитулировать перед Россией
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Европа
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Происшествия
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
США и Канада
CNN: США пора капитулировать перед Россией
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии, была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Общество
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть

Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных в Донбассе.

Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
Газпром остановит подачу газа через Украину за воровство
Юрий Носовский Полиция Украины: Каков поп – такой и приход Юрий Носовский Александр Артамонов Новый премьер Франции - человек в футляре Александр Артамонов Андрей Соколов Творцы и гранты Андрей Соколов
Комментарии
Андрей Федорович Пырак Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Vik Ganz CNN: США пора капитулировать перед Россией
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Латвийские скелетонисты объявили о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи
Vik Ganz Гвардейцы маргинала: Ярош легализует УДА
bugbu mijio USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Wladislav Kostoglodov Братья Запашные намерены посетить с "гастролями поддержки" ДНР
Алексей Котов(Одноклассники) Мутко рассказал о шансах России на участие в ОИ-2018
Vik Ganz Ульрих Хайден: Риторика Меркель набила немцам оскомину
Виктор Гольдмахер USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?