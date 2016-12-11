"Ястребы свободы Курдистана" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя курдская националистическая вооружённая группировка, сообщает РИА Новости. Она именует себя "Ястребы свободы Курдистана".

Фото: AP

В своём заявлении представители группировки отмечают, что взрывы не были направлены напрямую против народа Турции. Что было мишенью террористов, не сообщается.

Как ранее заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, у турецких властей есть основания подозревать, что теракт в Стамбуле устроила запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).

Напомним, как сообщала Правда.Ру, накануне вечером после футбольного матча в столице Турции прогремели взрывы. Это случилось рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

38 человек погибли, больше 160 получили травмы. Среди жертв большинство полицейских — в районе одного из взрывов проезжал автобус со стражами порядка, которые обеспечивали охрану футбольного матча. Как сообщил глава МВД Сулейман Сойлу, по подозрению в причастности к теракту уже задержаны 10 человек. Позже их число выросло до 13.

В стране после теракта ввели национальный траур.

Фото: AP

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил, что целью терактов "было добиться как можно больше жертв". Позже глава государства созвал экстренное совещание по безопасности из-за теракта у стадиона в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters. Как передаёт издание, в заседании примут участие чиновники различных уровней, а также министры.

Между тем в Ростуризме говорят, что россияне не сдают путевки в Турцию после терактов. Там добавили, что турпоток в Стамбул пока настолько низкий, что падения спроса опасаться не приходится, сообщает РИА Новости. Данные о взрывах в Стамбуле поступают уже не в первый раз, так что россияне предпочитают пока отдыхать в более безопасных местах.

В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших российских туристах в Ростуризм не поступало.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Российского государства решительно осудил это подлое, циничное преступление и выразил уверенность, что его исполнители и заказчики не уйдут от расплаты.