В столице Турции произошел теракт. Два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.
Инцидент произошел после футбольного матча между командами "Бешикташ" и "Бурсаспор". Стадион вмещает около 45 тысяч человек. В момент детонации большая часть болельщиков и зрителей уже покинула стадион. Обычно это происходит под контролем полиции и через нижние выходы, расположенные на существенном удалении от места взрыва.
Известно о 29 погибших, еще 166 человек пострадали. Среди жертв большинство полицейских — в районе одного из взрывов проезжал автобус со стражами порядка, которые обеспечивали охрану футбольного матча. 23 пострадавших находятся в тяжелом состоянии — за их жизни борются медики, сообщает ТАСС. Как сообщил глава МВД Сулейман Сойлу, по подозрению в причастности к теракту уже задержаны 10 человек. В стране после теракта ввели национальный траур. Премьер Турции Бинали Йылдырым подписал указ, объявляющий об однодневном национальном трауре с требованием приспустить государственные флаги по всей стране. Он также выступил с заявлением о том, что этот теракт не останется безнаказанным и эта атака не сможет разрушить единство нации.
Случившееся прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган.
"Этой ночью в Бешикташе произошло террористическое нападение на наши силы безопасности и граждан. Как видно, целью взрыва, произошедшего сразу после встречи (футбольного матча) "Бешикташа" и "Бурсаспора", было добиться как можно больше жертв. К сожалению, в результате произошедшего у нас есть погибшие и раненые", — указал президент.
Он заявил, что Турция продолжит бороться с террористическими организациями и "никогда не прекратит их преследовать".
Соболезнования уже выразил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он осудил теракт в Стамбуле и заявил, что "виновники теракта будут вскоре установлены и привлечены к ответственности".
Отметим, что высший совет по радио и телевидению Турции ввел временный запрет на освещение подробностей взрыва возле стадиона Vodafone Arena в Стамбуле. Об этом говорится в размещенном на сайте совета заявлении.
Запрет касается публикации подробностей произошедшего, работы следователей, демонстрации кадров с места происшествия, которые могут навредить следствию или вызвать панику среди населения. Такие меры власти последнее время принимают при каждом подобном инциденте.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".
Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии, была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.
Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".