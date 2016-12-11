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Источник Правда.Ру

В Стамбуле рядом с футбольным стадионом прогремели взрывы

Происшествия » Теракты

В столице Турции произошел теракт. Два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

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Фото: AP

Инцидент произошел после футбольного матча между командами "Бешикташ" и "Бурсаспор". Стадион вмещает около 45 тысяч человек. В момент детонации большая часть болельщиков и зрителей уже покинула стадион. Обычно это происходит под контролем полиции и через нижние выходы, расположенные на существенном удалении от места взрыва.

Известно о 29 погибших, еще 166 человек пострадали. Среди жертв большинство полицейских — в районе одного из взрывов проезжал автобус со стражами порядка, которые обеспечивали охрану футбольного матча. 23 пострадавших находятся в тяжелом состоянии — за их жизни борются медики, сообщает ТАСС. Как сообщил глава МВД Сулейман Сойлу, по подозрению в причастности к теракту уже задержаны 10 человек. В стране после теракта ввели национальный траур. Премьер Турции Бинали Йылдырым подписал указ, объявляющий об однодневном национальном трауре с требованием приспустить государственные флаги по всей стране. Он также выступил с заявлением о том, что этот теракт не останется безнаказанным и эта атака не сможет разрушить единство нации.

Случившееся прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Этой ночью в Бешикташе произошло террористическое нападение на наши силы безопасности и граждан. Как видно, целью взрыва, произошедшего сразу после встречи (футбольного матча) "Бешикташа" и "Бурсаспора", было добиться как можно больше жертв. К сожалению, в результате произошедшего у нас есть погибшие и раненые", — указал президент.

Он заявил, что Турция продолжит бороться с террористическими организациями и "никогда не прекратит их преследовать".

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Фото: AP

 

Соболезнования уже выразил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он осудил теракт в Стамбуле и заявил, что "виновники теракта будут вскоре установлены и привлечены к ответственности".

Отметим, что высший совет по радио и телевидению Турции ввел временный запрет на освещение подробностей взрыва возле стадиона Vodafone Arena в Стамбуле. Об этом говорится в размещенном на сайте совета заявлении.

Запрет касается публикации подробностей произошедшего, работы следователей, демонстрации кадров с места происшествия, которые могут навредить следствию или вызвать панику среди населения. Такие меры власти последнее время принимают при каждом подобном инциденте.

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