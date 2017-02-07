У здания суда в Кабуле подорвался смертник

В столице Афганистана Кабуле произошел теракт рядом со зданием Верховного суда. Число жертв растет с каждым часом. По последним данным, погибли 20 человек, еще 48 получили травмы.

Фото: AP, из архива

Как передает агентство Франс Пресс, представитель суда сообщил, что террорист-смертник подорвался на парковке здания, когда сотрудники ВС садились в автобус после окончания рабочего дня.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Напомним, ранее в российском МИДе выразили обеспокоенность в связи с ростом "боевой и террористической активности вооруженной оппозиции". "Особую тревогу вызывает распространение влияния группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ — ред.), ее стремление поглотить другие формирования вооруженной оппозиции", — отметили в ведомстве.

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров во вторник, 7 февраля, проведет переговоры со своим коллегой из Афганистана Салахуддином Раббани, который в это время будет находиться в Москве с рабочим визитом.

"Готовы содействовать продвижению процесса национального примирения в Афганистане в рамках региональных консультаций по афганской проблематике. Видим их основной целью начало конструктивного диалога между Кабулом и талибами", — говорится на сайте МИД РФ.

Москва также рассчитывает, что Кабул подключится к практической деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел РФ, приуроченном к предстоящему визиту в Россию главы МИД Афганистана.

"Подтверждаем неизменную поддержку линии Кабула на развитие сотрудничества с ШОС. С учетом возрастающего значения вопросов региональной безопасности в повестке дня Организации рассчитываем на подключение афганских партнеров к практической деятельности ее Региональной антитеррористической структуры", — говорится в комментарии МИД РФ.

Напомним, в январе в Кабуле произошел двойной теракт у здания парламента страны. Сначала террорист-смертник привел в действие бомбу, закрепленную у него на поясе. А когда на место происшествия приехали полицейские и представители служб безопасности, на воздух взлетел заминированный автомобиль, сообщил телеканал TOLO News.

Ответственность за нападение тогда взяло на себя радикальное движение "Талибан", заявив, что их целью был микроавтобус, перевозивший правительственных госслужащих.

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