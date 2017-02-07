Трамп рассказал о замалчиваемых США терактах

В США обнародовали список терактов, которые не получили адекватного освещения в западных СМИ. Расширенный перечень опубликован на сайте Breaking 911.

Фото: REX

В него попали 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года. Среди них упоминается ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года, а также ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года, передает РГ.

Кроме того, по мнению Белого дома, американская пресса умолчала о терактах в Париже в конце 2015 года. Напомним, как сообщала Правда.Ру, вечером 13 ноября столица Франции была атакована группами террористов-смертников, которые открыли огонь по людям в разных районах города. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое террористов захватили заложников в театре Батаклан.

В результате атаки террористов погибло более 130 человек, около 352 получили ранения, из них почти 100 человек долгое время находились в критическом состоянии.

Кроме того, в список "замалчиваемых" попали атаки в Стамбуле в июне 2016 года и трагедии в Ницце в июле 2016 года. Недостаточно, по мнению вашингтонской администрации, освещались и некоторые террористические атаки, связанные с Россией. Например, взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем. 31 октября там потерпел крушение самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сказал, что происходящие в мире террористические акты замалчиваются в СМИ. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления перед военными во Флориде.

"Радикальные исламские террористы намерены ударить по нашей стране, как они сделали 11 сентября, в Бостоне, Орландо, Сан-Бернардино. Вы видели, что случилось в Париже, Ницце… Доходит до того, что об этом не сообщают, и часто нечестная пресса не хочет об этом сообщать", — сказал Трамп.

"Силам смерти и разрушения" в лице террористов американский президент пообещал, что Штаты нанесут им поражение.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!