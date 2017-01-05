Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы

Турецкая газета Yeni Akit разместила у себя на сайте и в "твиттере" коллаж, где представила президента США Барака Обаму в роли стамбульского убийцы.

фото: твиттер

Авторы издания написали под снимком: "Самое четкое изображение убийцы". Коллаж разлетелся по местным соцсетям.

Опубликованный ниже снимок стал реакцией турецких журналистов на слухи о том, что новогодний теракт в Стамбуле был организован при содействии властей США. Очевидно, сотрудники газеты Yeni Akit не сомневаются, что так оно и есть, передают Вести.

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены.

Позже СМИ сообщили, что в совершении теракта в Стамбуле подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, который связан с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). Кстати, позже она взяла на себя ответственность за теракт.

Сегодня стало известно, что власти Турции установили связи террориста, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января. Об этом заявил в четверг вице-премьер Турции Вейси Кайнак, передает агентство Reuters.

По словам Кайнака, боевик, вероятно уйгур по национальности, мог покинуть страну, однако полиция располагает информацией о том, где он может скрываться. При этом вице-премьер выразил уверенность, что поиск нападавшего на территории Турции принесет свои результаты. Он также сообщил, что преступник действовал один, однако Анкара не исключает версию, что террористу могли оказывать помощь со стороны.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu Ajansı, "личность человека, совершившего террористический акт в Стамбуле, установлена". Однако каких-либо подробностей дипломат не привел.

Как пишут СМИ, по делу о теракте турецкая полиция в аэропорту Стамбула задержала двоих подозреваемых, передает НСН. Как отмечается, оба задержанных оказались не турецкой национальности. В настоящее время проводится проверка.

В рамках спецоперации по поиску организаторов теракта полиция задержала в Измире 40 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России и ряде других стран организацией "Исламского государство".

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