В Турции по делу о теракте в ночном клубе задержали 8 человек

В Турции в рамках расследования вооружённого нападения на ночной клуб Стамбула задержаны восемь человек. Об этом сообщает CNN Turk.

Фото: AP

Напомним, нападение на элитный ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе гражданка России.

Позже появился главный подозреваемый — гражданин Узбекистана или Киргизии, который связан с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что "трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника".

Кроме того, сегодня СМИ сообщили, что в аэропорту Анталья неизвестный мужчина угрожал взорвать себя. Как сообщает CNN Turk, с криками "Аллах акбар!" неизвестный угрожал, что взорвёт якобы находящуюся на нём бомбу.

Полиция отреагировала незамедлительно, схватив злоумышленника. Инцидент произошёл в зоне досмотра пассажиров. В полиции не исключили, что молодой человек, которому на вид 25-30 лет, может находиться в наркотическом опьянении или страдать психическим заболеванием.

Сегодня стало известно еще о двух терактах — в Сомали и Багдаде. Правда.Ру сообщала об этом. В Сомали возле аэропорта Могадишо произошёл мощный взрыв, за которым последовала стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters. Погибли по меньшей мере три человека. Подобные преступления в Сомали обычно совершает исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Также мощный взрыв 2 января прогремел в Багдаде. Первоначально сообщалось о 10 погибших, по последним данным, их число возросло до 33 человек. Отмечается, что на оживлённой площади в квартале Ас-Садр был подорван автомобиль. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял. Жертвами взрыва стали посетители местного рынка.

Позже террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в понедельник в районе Садр на востоке столицы Ирака — Багдада. Об этом сообщило агентство Reuters.

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