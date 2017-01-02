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Источник Правда.Ру

Снова теракты: В Багдаде и Сомали прогремели взрывы

Происшествия » Теракты

В Сомали возле аэропорта Могадишо произошёл мощный взрыв, за которым последовала стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters. Информации о пострадавших пока не поступало. Однако обычно подобные преступления в Сомали совершает исламистская группировка "Аш-Шабаб".

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Источник фото: архив Правды.Ру

Это не первый теракт в Сомали за последнее время. 11 декабря взрыв прогремел неподалеку от столичного порта Могадишо в Сомали. Погибли 29 человек. 48 человек пострадали. Заминированный автомобиль взорвался неподалеку от въезда в порт.

А в конце декабря произошла атака боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на микроавтобус на юге Сомали. Погибли семеро.

"Террористы "Аш-Шабаб" открыли огонь по микроавтобусу с мирными жителями, который выехал из города Байдабо и направлялся город Бурхакаба", — сообщил представитель властей. По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу.

"Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

Также мощный взрыв 2 января прогремел в Багдаде. Первоначально сообщалось о 10 погибших, по последним данным, их число возросло до 32 человек. Отмечается, что на оживлённой площади в квартале Ас-Садр был подорван автомобиль. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял. Жертвами взрыва стали посетители местного рынка.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, в новогоднюю ночь теракт произошел в Турции. Террорист ворвался в элитный ночной клуб Reina, где находились 700 человек, застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского и открыл стрельбу по посетителям. Погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Полиции подозревает в нападении гражданина Узбекистана или Киргизии, который связан с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Позже ответственность за теракт на себя взяла ИГИЛ (запрещена в России).

Кроме того, о терактах в праздники предупреждали жителей Нью-Йорка. Спецслужбы не исключают, что злоумышленники готовят атаку по сценариям терактов в Ницце и Берлине с использованием большегрузного транспорта. Однако есть опасения и о другом развитии событий. По данным американских правоохранителей, нельзя забывать о вероятности нападений "одиночек" — экстремистов, которые организовывают массовые убийства граждан, как это было в Орландо и Сан-Бернардино, но при этом не связанных с какой-либо террористической организацией.

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