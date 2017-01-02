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Источник Правда.Ру

ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Происшествия » Теракты

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, передает агентство Рейтер.

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Фото: AP

Напомним, нападение на элитный ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе гражданка России.

Позже стало известно, кто мог совершить теракт. Полиции подозревает гражданина Узбекистана или Киргизии, который связан с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

На него вышли после арестов в канун праздника в разных городах Турции 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Киргизии.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что "трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника".

В конце года в Турции произошло еще два теракта. 10 декабря в столице Турции два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

Позже ответственность за взрывы на себя взяла курдская националистическая вооружённая группировка. Она именует себя "Ястребы свободы Курдистана".

А 17 декабря в Турции взорвался автобус с военнослужащими. Взрыв прогремел в автобусе, перевозившем военнослужащих. Есть убитые и раненые. Машины скорой помощи отправлены на место происшествия. Как сообщили в Генштабе, погибли 13 человек, еще 55 получили травмы.

Теракт в городе Кайсери в центральной части Турции совершил террорист-смертник, позже заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Как сообщала Правда. Ру, о терактах на праздники предупредили жителей Нью-Йорка. Спецслужбы не исключают, что злоумышленники готовят атаку по сценариям терактов в Ницце и Берлине с использованием большегрузного транспорта. Однако есть опасения и о другом развитии событий. По данным американских правоохранителей, нельзя забывать о вероятности нападений "одиночек" — экстремистов, которые организовывают массовые убийства граждан, как это было в Орландо и Сан-Бернардино, но при этом не связанных с какой-либо террористической организацией.

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Темы Турция теракт
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