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Стало известно, кто устроил теракт в Стамбуле

Происшествия » Теракты

 

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Фото: AP

В совершении теракта в Стамбуле подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, который связан с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Как передает РИА "Новости", 28-31 декабря полиция арестовала в разных городах Турции 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Киргизии.

Ранее стало известно, что при нападении на ночной клуб в Стамбуле, произошедшем в новогоднюю ночь, погибла россиянка. Отмечается, что изначально девушку считали гражданской Азербайджана, однако документы подтвердили наличие российского гражданства.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

После расстрела террорист бросил оружие и, воспользовавшись паникой, скрылся. Полиция проводит тщательное расследование и отрабатывает все версии.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии", — подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

Президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, в декабре в Турции произошло еще два теракта. 17 декабря теракт произошел в городе Кайсери в центральной части Турции. Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 военных погибли и 55 получили ранения. Теракт совершил террорист-смертник.

10 декабря в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ рядом со стадионом "Водафон Арена" произошел взрыв заминированного автомобиля. Позже глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о втором взрыве также в районе стадиона, который совершил террорист-смертник. В результате двойного теракта погибли 44 человека, в том числе 38 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя курдская радикальная группировка "Ястребы свободы Курдистана".

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Темы теракт Турция
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