Мошенники заставили 80-летнего пенсионера проделать путь в 6,5 тыс. км

80-летний житель Петропавловска-Камчатского сообщил в полицию о совершенном в отношении него мошенничестве. О том, что его обманули, пенсионер понял после того, как слетал в Санкт-Петербург.

Как сообщила пресс-служба городского УМВД, в начале октября пожилой мужчина приобретал в одной из компаний биологически активные добавки. Ему позвонила женщина, представившаяся сотрудником этой компании, и сообщила, что по ошибке фирма выслала ему БАДы не на 100 тысяч рублей, как он заказывал, а на 27 тысяч.

В связи с невозможностью дослать оплаченные препараты, она предложила перевести 73 тысячи рублей на его банковскую карту. У пенсионера карты не было, и он по подсказке женщины заказал её в кредитном учреждении.

Спустя несколько дней с мужчиной связалась еще одна сотрудница компании и объяснила, что пенсионер должен сделать, чтобы получить причитающуюся ему сумму. По указанию звонивших пенсионер посредством банкомата нажимал различные комбинации цифр. В последствии чего, с его банковского счета исчезли 40 тысяч рублей.

Не дождавшись 73 тысяч рублей, мужчина связался по телефону с одной из аферисток, которая, сославшись на сбой в электронной системе предложили ему приехать в офис компании в Санкт-Петербург. В начале ноября мужчина прибыл в северную столицу, но по указанному адресу на ул. Копытной не нашел ни самой конторы по продаже добавок, ни сотрудниц с подобными именами и фамилиями.

Вернувшись на полуостров пенсионер написал заявление в полицию. На данный момент проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления. Установлено, что звонили мужчине из Москвы и Красноярска.

Напомним, ранее у 88-летнего пенсионера из города Новокузнецка Кемеровской области телефонный мошенник украл 3,4 миллиона рублей. Как сообщило ГУМВД по региону, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник убедил пенсионера, что с его банковского счета пытаются незаконно снять деньги, и для сохранности вкладов необходимо осуществить перевод всех денежных средств на "безопасные" счета.

"После разговора пенсионер обратился в местный филиал банка, где сделал сразу несколько денежных переводов на общую сумму более 3,4 миллиона рублей", - приводит сообщение правоохранителей РИА Новости.

По указанию мошенника, пенсионер пояснил оператору, что направляет деньги своим внукам и не рассказал сотрудникам банка о состоявшемся ранее разговоре. Позже пожилой мужчина пытался связаться с незнакомцем, который обещал встретиться с ним и передать сбережения, но его телефон был отключен.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Полицейские ведут розыск злоумышленника. Установлено, что он звонил из Москвы, а деньги пожилого мужчины поступили на банковские счета, открытые на жителей другого региона. Мошеннику грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее в Челябинской области мошенница убедила пенсионерку в том, что на ее сбережениях лежит порча и забрала "проклятые деньги" в размере миллиона рублей. Преступница представились гадалкой и рассказала пожилой женщине, что на нее, якобы, наложено проклятие, а если точнее, то не на нее саму, а на ее деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. 83-летняя старушка поверила в эту историю и согласилась "расколдовать" свои деньги, лежавшие на счету в банке.

Мошенница вместе со своей жертвой сняли миллион рублей, лежавших на счету пенсионерки, после чего преступница попросила всю сумму отдать ей для "снятия заговора", стоит ли говорить, что обратно пенсионерке вернули сверток уже без купюр.

К сожалению, именно пожилые люди являются чаще всего жертвами обманщиков. К примеру, другую пенсионерку обобрали на 300 тыс рублей, рассказав ей про "денежную реформу", мошенники представились сотрудниками специальной службы, "проверяющей подлинность денег".

Замначальника третьей оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО подполковник полиции Антон Малкин рассказал Pravda.Ru, как уберечь своих близких и их сбережения от действий преступников.

"Есть определенная категория людей, которые всегда всех проверяют. Даже нас, сотрудников правоохранительных органов. После предъявления в глазок нашего удостоверения часто пожилые люди перезванивают в подразделение и уточняют, есть ли такой сотрудник. И это абсолютно правильно.

Самое простое - это попросить представиться, уточнить, из какой службы, взять телефон, куда можно позвонить. Если это какие-нибудь организации, которые вы не знаете, которые не являются вашей управляющей или обслуживающей компанией, то лучше позвонить в правоохранительные органы.

Если обман все-таки случился, обращаться надо в любом случае в полицию. Не обязательно приходить, можно позвонить. Ваше обращение будет зарегистрировано, и в установленные сроки будет проведена проверка, после которой будет дан компетентный ответ. Еще раз напомню: всегда будьте настороже. Потому что сейчас в стране кризис, и люди, ведущие не совсем законный образ жизни, пытаются любыми способами нажиться на людях, не знающих каких-нибудь законов, не обладающих информацией".

Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо следовать некоторым профилактическим советам:

1. Ни в коем случае не вступайте в контакт с незнакомыми людьми, которые навязывают вам любые услуги.

2. В случае, если вам звонят неизвестные и сообщают, что с вашими родственниками случилась беда, проверяйте полученную информацию.

3. Не отдавайте в чужие руки свой мобильный телефон, деньги или ювелирные украшения.

4. Ни в коем случае не пускайте в дом посторонних лиц. Если они выдают себя за работников социальных служб или других учреждений - спросите фамилию и телефон этой службы. Позвоните туда и убедитесь в достоверности информации.

5. Не поддавайтесь предложениям обменять деньги. Ведь никакие операции с деньгами не проводят физические лица, а разного рода доплаты к социальным выплатам поступают к гражданам привычным путем - на счет в банке или их приносит почтальон.

6. Если Вы, или Ваши родственники стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону "02".

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