ИГ готовит химическую атаку на города Европы и СНГ

Сотрудникам МВД стали известны планы боевиков "Исламского государства" провести масштабную химическую атаку на города ближнего востока, Евросоюза и СНГ. Центральное водоснабжение — одна из целей ИГ, запрещенного в России.

По данным источников, террористы намерены отравить системы водоснабжения жилых многоквартирных домов, чтобы охватить сразу большое количество людей. Они уже разработали пособие по отравляющим веществам для осуществления новых видов атак.

Как сообщает Лайф, ссылаясь на источники в МВД, террористы подготовили целое пособие по ядам, в котором описываются виды сильнодействующих отравляющих веществ. В нем подробно расписано, как приготовить яд в домашних условиях и какие вещества нужно при этом смешивать. Отдельное внимание уделено тому, как использовать яды для отравления питьевой воды в водопроводе и какие вещества, в зависимости от степени токсичности, влияют на здоровье человека.

Напомним, ранее Правда.Ру писала, что боевикам "Исламского государства" удалось создать и разместить химическое оружие на Ближнем Востоке. Об этом сообщала британская газета The Independent со ссылкой на директора национальной разведки США Джеймса Клэппера.

По его словам, террористическая группировка использовала горчичный газ — иприт — в Сирии и Ираке. "Мы полагаем, что неправительственные силы в регионе… используют химические средства в ходе боевых действий", — заявил тогда Клэппер.

Также 10 декабря 2015 года депутат от турецкой республиканской партии СНР Эрен Эрдем на заседании парламента представил доказательства снабжения Турцией террористов ИГ ядовитым газом зарин. Отметим, в августе 2013 года зарин был использован при химической атаке на Восточную Гуту. В результате отравления погибли сотни мирных граждан, включая женщин и детей.

Московский метрополитен еще в феврале 2016 года начал усиленно готовиться к возможным атакам террористов. В план антитеррористической защиты помимо химической и биологической атак, включены защита от взрывов и захвата заложников.

Всех пассажиров осматривают на наличие ампул, шприцов, пробирок или порошков. Сотрудники полиции и службы безопасности метрополитена тщательно следят за всеми пассажирами и предотвращает возможные случаи проникновения в служебные помещения.

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