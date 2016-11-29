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Террористы подорвали личную охрану президента Филиппин

Происшествия » Глобальные » Терроризм

Девять сотрудников охраны президента Филиппин Родриго Дутерте пострадали при нападении в Марави. Один человек находится в критическом состоянии.

Террористы подорвали личную охрану президента Филиппин
Фото: АР

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление президента и ВС страны, охрана подверглась нападению в преддверии его визита на юг Филиппин в город Марави, при этом Дутерте не намерен отменять визит

"Мой отряд, заранее выехавший в Марави подвергся нападению. Служба безопасности президента пострадала от самодельного взрывного устройства. Но я туда поеду. Мне советовали отложить визит, но я сказал — нет. Мы поедем по тому же маршруту, если будет возможность", — сказал Дутерте во время выступления в военном лагере на севере Филиппин.

Армия страны заявила, что в результате взрыва пострадали семь телохранителей Дутерте и двое местных солдат. Никто из мирных жителей ранений не получил.

Как сообщил представитель ВС страны Реституто Падилла, за атакой, скорее всего, стоят боевики действующей на юге Филиппин террористической исламистской группировки "Мауте".

Отметим, в настоящее время правительственные войска проводят близ города Бутиг в провинции Южный Ланао массированную операцию в отношении около 300 вооруженных боевиков "Мауте", которые вновь захватили ряд районов города, отбитого у них после аналогичного нападения в феврале этого года. Ранее "Мауте" заявила о союзе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Родриго Рао Дутерте называют "восточным Дональдом Трампом". В рамках объявленной борьбы с коррупцией и преступностью, он пообещал вернуть смертную казнь, а также дать силам безопасности страны право стрелять на поражение. Ранее президент Филиппин заявил, что готов убить столько же наркозависимых, сколько Адольф Гитлер убил евреев.

Как сообщает The Washington Post, таким образом президент Филиппин прокомментировал слова своих критиков, которые сравнивают борьбу против наркоторговцев в стране с Холокостом.

"Я бы хотел покончить с преступниками и решить проблему моей страны и спасти следующее поколение от вреда, — сказал Дутерте. — Гитлер убил три миллиона евреев… У нас три миллиона наркозависимых. Я был бы счастлив убить их всех".

С 10 мая, то есть, с момента назначения Дутерте президентом, были убиты 3300 человек, "заподозренных в связях с наркоторговлей". Как пишет The Guardian, разрешение на отстрел потребителей и торговцев запрещенными веществами было выдано местной полиции и бригадам дружинников.

Происходящее вызвало бурную реакцию со стороны миротворцев ООН. "Эти бессмысленные убийства не могут быть оправданы как мера по борьбе с наркотиками", — заявила Энн Фордхэм, исполнительный директор Международного консорциума по наркополитике (IDPC).

Дутерте же обвинил западные страны в лицемерии из-за их позиции. И заявил, что готов убить любого, кто связан с торговлей наркотиками, даже своих детей.

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Темы криминал Филиппины происшествия Родриго Дутерте
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