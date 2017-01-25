Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане

Полиция Татарстана пресекла деятельность группы, планировавшей теракт на Казанском авиационном заводе и других объектах на территории республики.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщил министр внутренних дел Татарстана Артём Хохорин ТАСС, оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ нанесли очередной удар по запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" — возбуждено 13 уголовных дел в отношении её участников.

Министр отметил, что среди членов организации — участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия в рунете.

Напомним, в октябре спецслужбы Татарстана задержали сторонника террористической группировки "Исламское государство", планировавшего теракт на одном из заводов Казани. При обыске злоумышленника, были изъяты патроны, поражающие элементы для самодельного взрывного устройства и радиостанции.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, оперативники Центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана совместно с сотрудниками УФСБ РФ 11 октября задержали 36-летнего жителя Казани. Мужчина подозревается в содействии террористической деятельности. Будучи сторонником радикального ислама, злоумышленник симпатизировал участникам группировки ИГ, запрещенной в России.

По словам правоохранителей, он контактировал с представителями группировки, находящимися в Сирии, и отправлял им деньги.

"В июле мужчина изготовил три самодельных взрывчатки из пиротехнических изделий. После этого произвел испытание данных устройств между заброшенными складскими помещениями на окраине одного из населенных пунктов республики. Данные взрывные устройства мужчина планировал использовать при совершении террористического акта на территории одного из казанских заводов", — сообщили в пресс-службе.

По факту "приготовления к террористическому акту" и "содействия террористической деятельности" было возбуждено уголовное дело.

В декабре ФСБ предотвратила в Москве серию терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки "Исламское государство". В диверсионно-террористическую группу входили граждане Таджикистана и один житель Молдавии. По версии правоохранителей, задержанные готовили серию резонансных терактов, для чего планировали использовать мощные самодельные взрывные устройства.

Всего были задержаны четыре человека, при обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также "значительное количество взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности".

По данным ФСБ добавили, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который был объявлен властями Таджикистана в международный розыск и сейчас находится в Турции.

Как сообщил Pravda. Ru источник, близкий к Национальному антитеррористическому комитету, задержанные должны были повторить парижский сценарий в Москве. Спецслужбы обнаружили фото и планы крупных ТЦ, схему метро. Кроме того, атака с автоматическим оружием должна была пройти на центральных площадях (условно — манежная, ВДНХ, ЦПКиО).

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