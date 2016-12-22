Елена Чудинова: Джихадисты не устроят нам мечеть Казанской Богоматери

Руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков в эфире телеканала "Спас" заявил о колоссальной угрозе христианской Европе со стороны агрессивного ислама. Он призвал "направить все силы на то, чтобы Париж не был превращен в "мечеть Парижской Богоматери".

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По мнению научного директора Германо-Российского форума Александра Рара, исламистская сеть в Европе настолько окрепла, что она все лучше организовывается и с ней будет очень трудно бороться. Германия, как Франция и Бельгия, стали главными нишами террористических против Европы. Своим мнением, как остановить терроризм, с Pravda.Ru поделилась писательница, драматург и публицист, автор романа-антиутопии "Мечеть Парижской Богоматери" Елена Чудинова.

— Какие силы и ресурсы у нас имеются, чтобы предотвратить такую ситуацию в России?

— Для предотвращения угрозы необходимо ее осознание. Это первый шаг, без которого невозможно идти дальше. Я вижу, что постепенно осознание наступает.

Мы могущественное государство, и при наличии политической воли мы можем все. У нас есть превосходные специальные службы. Если вы заметили, то в последнее время наши службы очень успешно борются на предотвращение террористических актов внутри страны. Так, буквально недавно была предотвращена серия новогодних терактов. То есть, квалифицированные специалисты есть, есть эксперты, и, в общем-то, пора действовать на опережение опасности, на опережение террору.

— Вы видите реальную угрозу для России?

— Мы вступили в полосу противостояния мировому джихаду, и поэтому мы должны, прежде всего, опираться на активную фракцию граждан, осознающих и понимающих опасность. Если власти будут одной рукой эффектно, достаточно действовать за рубежом, а другой рукой делать вид, что в России не существует внутренней угрозы, хотя такие эксперты, как например, Раис Сулейманов, давно предупреждают о том, что в Поволжье, в Казани, происходит внедрение внутрь собственного российского ислама этих вот арабских проповедников, которые занимаются под видом религиозной деятельности экстремистской агитацией. То есть, пора всем этим заниматься.

— Какие первоочередные меры вы бы предложили?

— Абсолютно необходимо изменить политику относительно миграции из Средней Азии, которая, безусловно, предоставляет угрозу, прежде всего, мегаполисам. Но об этом уже говорят в течение целого ряда лет эксперты. В Москве находится огромное количество нелегалов, которые завезены сообразно выгоде отдельных предпринимателей. Сейчас, даже когда достаточно кризисная полоса, эти нелегалы отнюдь не все покинули Москву. Хотя многие из них не востребованы. То есть, они растворены. Москва может растворять в себе огромное количество, на первый взгляд, незаметного, очень опасного элемента. То есть, категорически необходимо, чтобы была пересмотрена миграционная политика.

По мнению замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Северному административному округу города Москвы, майора полиции Константина Милованова, определенный поток иностранных граждан должен быть.

"Но важно, чтобы они находились на территории законно, чтобы имели официальный патент на работу, регистрацию по месту жительства, то есть были где-то на территории зарегистрированы. Если они регистрации не имеют, то, соответственно, они находятся на территории нелегально и поэтому хватаются за любую работу, за небольшую оплату. Тем самым они действительно отнимают рабочие места у россиян", — рассказал Pravda. Ru Константин Милованов.

По словам эксперта, трудовых мигрантов сейчас стало заметно меньше на территории Москвы, и, соответственно, с их стороны меньше стало происходить нарушений закона.

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