Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Елена Чудинова: Джихадисты не устроят нам мечеть Казанской Богоматери

Происшествия » Глобальные » Терроризм

Руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков в эфире телеканала "Спас" заявил о колоссальной угрозе христианской Европе со стороны агрессивного ислама. Он призвал "направить все силы на то, чтобы Париж не был превращен в "мечеть Парижской Богоматери".

Елена Чудинова: Джихадисты не устроят нам мечеть Казанской Богом
Фото: REX

По мнению научного директора Германо-Российского форума Александра Рара, исламистская сеть в Европе настолько окрепла, что она все лучше организовывается и с ней будет очень трудно бороться. Германия, как Франция и Бельгия, стали главными нишами террористических против Европы. Своим мнением, как остановить терроризм, с Pravda.Ru поделилась писательница, драматург и публицист, автор романа-антиутопии "Мечеть Парижской Богоматери" Елена Чудинова.

— Какие силы и ресурсы у нас имеются, чтобы предотвратить такую ситуацию в России?

— Для предотвращения угрозы необходимо ее осознание. Это первый шаг, без которого невозможно идти дальше. Я вижу, что постепенно осознание наступает.

Мы могущественное государство, и при наличии политической воли мы можем все. У нас есть превосходные специальные службы. Если вы заметили, то в последнее время наши службы очень успешно борются на предотвращение террористических актов внутри страны. Так, буквально недавно была предотвращена серия новогодних терактов. То есть, квалифицированные специалисты есть, есть эксперты, и, в общем-то, пора действовать на опережение опасности, на опережение террору.

— Вы видите реальную угрозу для России?

— Мы вступили в полосу противостояния мировому джихаду, и поэтому мы должны, прежде всего, опираться на активную фракцию граждан, осознающих и понимающих опасность. Если власти будут одной рукой эффектно, достаточно действовать за рубежом, а другой рукой делать вид, что в России не существует внутренней угрозы, хотя такие эксперты, как например, Раис Сулейманов, давно предупреждают о том, что в Поволжье, в Казани, происходит внедрение внутрь собственного российского ислама этих вот арабских проповедников, которые занимаются под видом религиозной деятельности экстремистской агитацией. То есть, пора всем этим заниматься.

— Какие первоочередные меры вы бы предложили?

— Абсолютно необходимо изменить политику относительно миграции из Средней Азии, которая, безусловно, предоставляет угрозу, прежде всего, мегаполисам. Но об этом уже говорят в течение целого ряда лет эксперты. В Москве находится огромное количество нелегалов, которые завезены сообразно выгоде отдельных предпринимателей. Сейчас, даже когда достаточно кризисная полоса, эти нелегалы отнюдь не все покинули Москву. Хотя многие из них не востребованы. То есть, они растворены. Москва может растворять в себе огромное количество, на первый взгляд, незаметного, очень опасного элемента. То есть, категорически необходимо, чтобы была пересмотрена миграционная политика.

По мнению замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Северному административному округу города Москвы, майора полиции Константина Милованова, определенный поток иностранных граждан должен быть.

"Но важно, чтобы они находились на территории законно, чтобы имели официальный патент на работу, регистрацию по месту жительства, то есть были где-то на территории зарегистрированы. Если они регистрации не имеют, то, соответственно, они находятся на территории нелегально и поэтому хватаются за любую работу, за небольшую оплату. Тем самым они действительно отнимают рабочие места у россиян", — рассказал Pravda. Ru Константин Милованов.

По словам эксперта, трудовых мигрантов сейчас стало заметно меньше на территории Москвы, и, соответственно, с их стороны меньше стало происходить нарушений закона.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Как лишить мировой терроризм денег
Темы Россия терроризм Елена Чудинова
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Убийство посла России. Взгляд из Турции
Министерство обороны
Аргумент против "стай": Чем ответит Россия на супероружие США
США и Канада
Ростислав Ищенко: "США боятся утратить статус мировой державы"
Читательский топ
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов

Не отходя далеко от места продажи, парень решил развернуть деньги и пересчитать. Как вдруг оказалось, что они не настоящие.

Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Религия
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла

Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.

Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Советское наследие
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
США и Канада
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Мир
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Общество
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Здоровье
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Харун Яхья Убийство посла России. Взгляд из Турции Харун Яхья Игорь Буккер Эксперимент педофилов: Новаторство и господдержка Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) Германия парализована террором Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
vkontakte_91970203 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Sasha Semikin Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Аргумент против "стай": Чем ответит Россия на супероружие США
Беспечный Ангел Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Андрей Небензя Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Sasha Semikin Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
vkontakte_196818269 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
vkontakte_191420913 Владимир Путин: возврат к СССР невозможен, но
vkontakte_191420913 Владимир Путин: возврат к СССР невозможен, но
Серёга RU ВЦИОМ назвал трех самых популярных политиков РФ
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?