Как Москву защитят на Новый год от террористов

Российские спецслужбы делают все возможное, чтобы не допустить проведение терактов в местах массовых гуляний москвичей — ни по берлинскому, ни по французскому сценариям.

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"Будет выставляться большегрузный транспорт для того, чтобы перекрыть крупные развязки. Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе — с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки", — рассказал Начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко на пресс-конференции.

Как сообщает РИА Новости, также на подъездах к Москве будут осуществляться выборочные досмотры транспортных средств на предмет наличия оружия и других запрещенных предметов.

Напомним, летом 2016 года в Ницце террорист врезался на грузовике в толпу отдыхающих на набережной. Тогда погибли 84 человека. 19 декабря в центре Берлина фура с прицепом также врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, ранено больше 50. Власти Германии назвали происшествие "терактом".

"Нажим на Германию со стороны исламистов очень сильный. К сожалению, исламистская сеть настолько окрепла, что она все лучше организовывается. Я боюсь, что с ней будет очень трудно бороться. И Германия, как и Франция, Бельгия стали нишами, главными нишами террористических против Европы и цивилизации в целом", — рассказал Pravda. Ru научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

"Безусловно, во время массовых гуляний, праздников, особенно таких как Новый год, 9 мая, правоохранители переходят на усиленный режим работы. Это и ФСБ, и МВД, и Росгвардия. Ведется тщательное наблюдение по городу, на транспорте, в местах многолюдных работают патрули, в том числе и "скрытые". Проводятся технические мероприятия, используются средства электронного контроля, блокирования взрывчатки, ГИБДД осуществляет перекрытия. Ну и, конечно, ведется оперативная и агентурная работа", — рассказал Politonline.ru источник в спецслужбах.

Напомним, ранее ФСБ предотвратила в Москве серию терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки "Исламское государство". Как сообщил Pravda. Ru источник, близкий к Национальному антитеррористическому комитету, задержанные должны были повторить парижский сценарий в Москве. Спецслужбы обнаружили фото и планы крупных ТЦ, схему метро. Кроме того, атака с автоматическим оружием должна была пройти на центральных площадях (условно — манежная, ВДНХ, ЦПКиО).

По данным директора ФСБ РФ Александра Бортникова, в этом году в России в ходе контртеррористических операций уничтожены 129 боевиков, в том числе 22 главаря бандитского подполья, и 898 бандитов задержано. Контрразведчикам удалось предотвратить 42 теракта, в том числе в Москве.

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