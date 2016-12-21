"Джейш аль-Фатх": Это мы убили российского посла

Группировка "Джейш аль-Фатх" заявила, что стоит за убийством российского дипломатического представителя Андрея Карлова в Анкаре.

Как передает телеканал Alsumaria, в группировке заявили, что расправа над Карловым была местью за Алеппо.

Между тем сирийский журналист Кярам аль-Хамад на своей странице в Twitter написал, что это сообщение является поддельным. Он обратил внимание на различие в шрифтах, использованных в оформлении этого сообщения и одного из реальных заявлений боевиков.

Журналист отметил ряд стилистических несоответствий выложенного документа с оригинальными релизами организации, он также обратил внимание на ряд неточностей в приведенных на арабском формулировок и качество картинки, нехарактерно плохое для релизов объединения.

"Джейш аль-Фатх" — запрещенная в России организация. Это коалиция боевых группировок, так называемая армия завоевания, которая противостоит правительственным силам в Сирии. В её состав входят "Ахрар аш-Шам"*, "Ан-Нусра"* и другие террористические группировки.

Напомним, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", — сообщают турецкие СМИ. Как передает Haaretz, нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!".

По данным СМИ, при входе в помещение галереи убийца российского посла предъявил удостоверение полицейского. Мэр Анкары сообщил, что убийца — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.

Президент России Владимир Путин присвоил послу Андрею Карлову звание Героя России. Как сообщается на сайте Кремля, награда вручается "за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)".

"Совершенное преступление — это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта, — сказал ранее Владимир Путин. — Ответом на это может быть только одно — усилие борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют".

"Думаю, это была не спонтанная диверсия или теракт фанатика, представляющего националистическую радикальную организацию, а инициированный, возможно, с детальной проработкой плана, акт по плану спецслужб зарубежных стран. Потому что время, которое совпадает с важнейшими встречами, на которых должны быть приняты важные политические решения, говорит об очень серьезных зарубежных игроках", — рассказал ранее Pravda.Ru первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

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