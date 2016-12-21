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Источник Правда.Ру

Александр Рар: Теракт, подобный берлинскому, был неизбежен

Происшествия » Глобальные » Терроризм

В центре Берлина 19 декабря фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, в больницах находятся около 50 человек.

Александр Рар: Террористы сводят счеты с Европой и цивилизацией
Фото: АР

Информация о происшествии в СМИ появилась только через 1,5 часа после случившегося. А главным источником стал Twitter полиции. Не было ли намерения замолчать информацию о трагедии, и ждать ли следующего нападения, рассказал Pravda.Ru научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

— Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что наезд грузовика на толпу на Рождественской ярмарке в Берлине является терактом. Есть ли у вас сомнения в этом?

— Я думаю, что это повторение теракта в Ницце, та же самая схема, та же самая планировка, та же самая жестокость. И я почти уверен, что за этим стоит ИГ (запрещено в РФ), так же и за другими попытками терактов, совершенных и несовершенных в Германии.

Нынешний теракт 19 декабря пока еще до конца не расследован, сейчас выясняется, что убийца так и не был задержан. Генеральный прокурор Германии публично высказал свои сомнения в том, что задержанный пакистанец причастен к этому теракту, и высказал предположение, что настоящий убийца, главный террорист по-прежнему вооружен и находится на свободе. То есть эпопея продолжается, мы должны подождать финального расследования со стороны силовых структур.

— Журналисты заметили, что транслировать происшествие стали только через 1, 5 часа, о чем это говорит? Нет ли намерения замолчать информацию о трагедии?

— Я могу сразу это опровергнуть… Немецкие новостные каналы и радиостанции немедленно послали своих корреспондентов на место происшествия. Единственное, что критикуют сегодня в общественном пространстве, это то, что главные каналы телевидения не приостановили свои программы. В рождественское время всегда по вечерам, после восьми, показывают развлекательные фильмы. Их показали до конца, а вот потом уже по главным телеканалам начали освещать происшествие в центре Берлина. Но это не замалчивание трагедии, а просто техническая проблема.

— Германия — страна, где всегда была сильна контрразведка, почему на этот раз не справились?

— Я не работаю в немецкой разведке, но мы искренне благодарны немецким правоохранителям, что они остановили или предотвратили целый ряд похожих терактов, которые планировались в Германии на протяжении последних лет и месяцев.

Вспомним ужасную попытку взорвать поезд в 2012 году во время чемпионата мира по футболу. Несколько дней тому назад был захвачен 12-летний, я повторяю, 12-летний мальчик из Ирака, который имел при себе бомбу, которую хотел бросить на рождественской ярмарке на юге Германии.

Разведслужбы работают, просто рано или поздно такой теракт, к сожалению, должен был произойти. Нажим на Германию со стороны исламистов очень сильный. К сожалению, исламистская сеть настолько окрепла, что она все лучше организовывается. Я боюсь, что с ней будет очень трудно бороться. И Германия, как и Франция, Бельгия стали нишами, главными нишами террористических против Европы и цивилизации в целом.

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Темы Германия терроризм Александр Рар
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