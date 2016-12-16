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Источник Правда.Ру

Школьник-беженец пытался взорвать ярмарку в центре Европы

Происшествия » Глобальные » Терроризм

12-летний мальчик пытался устроить теракт на рождественской ярмарке в городе Людвигсхафен-на-Рейне на западе Германии.

Школьник-беженец пытался взорвать ярмарку в центре Европы
Фото: АР

Как сообщает Der Spiegel, подросток дважды пытался привести в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, однако детонатор не сработал.

По данным издания Focus, теракт пытался устроить уроженец Людвигсхафена иракского происхождения. Как рассказали источники СМИ, мальчик находился под сильным влиянием боевика запрещенной в России организации "Исламское государство".

Полиция еще не установила личность боевика. Однако выяснилось, что летом 2016 года мальчик пытался бежать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ.

Как пишет Der Spiegel, официальные представители прокуратуры уже подтвердили факт расследования дела о попытке устроить теракт на ярмарке, но не стали раскрывать подробностей.

Напомним, ранее национальный координатор по борьбе с терроризмом в Нидерландах Дик Схооф в интервью Associated Press заявил, что в Европе для проведения терактов находятся от 60 до 80 боевиков запрещенного в России "Исламского государства".

По его словам, в последнее время вербовщики ИГ просят своих сторонников не отправляться в Сирию и Ирак, а готовиться к атакам в Европе.

В июле Франция и Германия подверглись сразу нескольким террористическим атакам, жертвами которых стали десятки людей. 14 июля в Ницце произошел теракт, жертвами которого стали более 80 человек. По данным французских СМИ, смертник на грузовике врезался в толпу людей на набережной Ниццы.

По словам политолога, дипломата, профессора кафедры мировой политики НИУ ВШЭ и руководителя центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского "теракты происходят в момент, когда позиции ИГ слабеют на местности. И в Сирии, где правительственные войска Ассада с помощью российской авиации окружают Алеппо, крупнейший город экономической страны после Дамаска, и в Ираке, где правительственные войска начинают постепенно окружать крупнейший город Ирака после Багдада, 1,5-миллионный Мосул. Это, конечно, заметное ослабление на местности позиции ИГИЛ, и, естественно, его руководство реагирует, а именно, призывает своих сторонников по всему миру использовать любые подручные средства, для того чтобы завоевать неверных и продвигать дело Халифата в мировом масштабе".

Кроме того, Юрий Рубинский объяснил, какие причины повлияли на то, что Франция оказалось очагом терактов: "Почему Франция? Во-первых, потому, что во Франции самая многочисленная в Европе мусульманская диаспора, в основном это арабы. А, скажем, турки в Германии не менее многочисленные, но они более европеизированные. Во Франции — наоборот. Потому, что это люди-выходцы во втором-третьем поколении, в первом никогда, из трудовых эмигрантов, как правило, из стран, прошедших тяжелую алжирскую семилетнюю войну. Это второе-третье поколение их потомков, не адаптировавшееся в стране пребывания, уже потерявшее связи со своей прежней страной, но не вошедшее в новую культуру и систему французских ценностей, республиканских, демократических. Это очень плохо соответствует и Шариату, и, тем более, крайним мусульманским течениям, таким как салафиты и ваххабиты. Так что во Франции все это не случайно".

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Темы теракт Европа беженцы Германия
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