В Москве предотвратили серию терактов ИГ

ФСБ предотвратила в Москве серию терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает РИА Новости, в диверсионно-террористическую группу входили граждане Таджикистана и один житель Молдавии. По версии правоохранителей, задержанные готовили серию резонансных терактов, для чего планировали использовать мощные самодельные взрывные устройства.

Всего были задержаны четыре человека, при обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также "значительное количество взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности".

По данным ФСБ добавили, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который был объявлен властями Таджикистана в международный розыск и сейчас находится в Турции.

Как сообщили Pravda.Ru в Национальном антитеррористическом комитете, задержанные должны были повторить парижский сценарий в Москве. Спецслужбы обнаружили фото и планы крупных ТЦ, схему метро. Кроме того, атака с автоматическим оружием должна была пройти на центральных площадях (условно — манежная, ВДНХ, ЦПКиО)

Ранее сообщалось, что днем 15 декабря силовики обезвредили и изъяли взрывное устройство в многоэтажном доме на юго-западе Москвы.

"Взрывное устройство обезврежено в квартире на десятом этаже. Всего было эвакуировано 145 человек, из них 19 детей", — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, спецоперация прошла во втором подъезде 18-этажного жилого дома 11 по улице Наметкина.

Напомним, 12 ноября ФСБ РФ задержала членов межрегиональной террористической группы, которые планировали теракты в общественных местах Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа из десяти человек состояла из выходцев из Центральной Азии. У злоумышленников изъяли четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи.

Задержанные утверждают, что контактировали с главарями террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ. Боевики также признались в своих целях, сообщниках и пособниках, как в России, так и за рубежом.

Отметим, в прессе и блогах активно муссируются разговоры о возможных терактах на территории России. Сейчас проводятся специальные оперативные, агентурные и технические мероприятия, усилено патрулирование — в том числе скрытое, задействованы определенные технические средства. Полиция также призывает россиян в любое время быть бдительными в отношении подозрительных вещей, людей и их действий в транспорте, в своем подъезде и доме, на улицах.

"Конкретика всегда является не публичной, она находится в руках специальных служб. И в рамках конкретики они должны осуществлять свою деятельность, не разглашая оперативную информацию. Однако, можно призвать людей к разумной бдительности, но без паники.

Как только мы начнем опровергать опасность, мы этим самым подтвердим реальную угрозу. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что паника является ощущением опасности. Кроме того, часто распространение дезинформации направлено против спецслужб, а порой панические слухи распространяют психически неустойчивые люди чтобы привлечь внимание к себе", — рассказал ранее Pravda.Ru экс-руководитель Управления правительственной информации РФ, бывший разведчик Александр Михайлов.

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