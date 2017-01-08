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Источник Правда.Ру

В Багдаде прогремел второй взрыв за сутки

Происшествия » Глобальные » Терроризм

В Багдаде произошел второй за день взрыв. В результате атаки погибли десять человек, десятки получили ранения. По данным телеканала Sky News Arabia, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке в восточной части города.

В Багдаде прогремел второй взрыв за сутки

Ранее сегодня был совершен теракт в районе Джамила на востоке иракской столицы. Боевик на заминированном автомобиле привел в действие взрывное устройство после того, как был замечен одним из военнослужащих. По данным Reuters, в результате атаки 13 человек погибли и 50 получили ранения.

Ответственность за первый теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"*.

Отметим, это уже пятый теракт в Багдаде. Десятки человек стали жертвами взрывов 31 декабря, 2 и 5 января. За две первых атаки ответственность также на себя взяла террористическая группировка ИГ. 5 января в столице Ирака взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный у мечети в квартале Аль-Убайди. Тогда в результате теракта погибли шесть человек, травмы получили еще 15 человек.

Ране стало известно, что боевики "Исламского государства", возможно, изобрели новый тип бомб, сообщал BBC News со ссылкой на следователей по делу июльского теракта в Багдаде. По данным источника, в багдадском районе Эль-Каррада летом взорвалась "необычная бомба", которая была установлена на корпусе автомобиля. "Мы никогда не видели ничего подобного, и это внушает серьезные опасения", — передает BBC слова очевидца.

Ранее Pravda.Ru писала о крупнейшем теракте в Багдаде, который произошел 3 июля также в районе Эль-Каррада. Эксперты отмечают, что в то июльское воскресенье боевики ИГ совершили один из наиболее масштабных терактов в своей истории. В результате атаки погибли 292 человека.

Для теракта 3 июля и нынешнего взрыва ИГ использовало самодельное взрывное устройство, однако химический состав взрывчатки и схема ее расположения говорит о том, что сегодняшняя атака в Эль-Карраде отличается от других подобных.

"Ее очень сложно сделать", — заявил источнику эксперт по взрывчатке. Он также добавил, что данная бомба, возможно, была изготовлена в Эль-Фаллудже еще в то время, когда этот город был занят "Исламским государством" (организация запрещена в РФ).

Эксперт полагает, что изготовители бомбы воспользовались формулой, доступной в интернете, но при этом внесли некоторые изменения, чтобы снизить риск ее обнаружения во время прохождения КПП и в то же время увеличить площадь поражения. Многие иракские эксперты называют химический состав взрывчатки "уникальным".

"Мы привыкли к крупным пожарам, но химические продукты в этой бомбе до этого в Ираке еще не использовались. Это было уникально, странно и ужасно", — сказал бригадный генерал Кадим Башир Салех.

Другой эксперт в сфере безопасности, Хишам аль-Хашими, подчеркнул тот факт, что подобная смесь химических веществ использовалась лишь однажды — во время теракта "Аль-Каиды" в 2004 году.

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Темы Ирак Багдад теракт терроризм
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