Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Иерусалиме грузовик въехал в толпу пешеходов

Происшествия » Глобальные » Терроризм

На набережной в иерусалимском районе Армон ха-Нацив грузовик въехал в группу военнослужащих, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения.

В Иерусалиме грузовик въехал в толпу пешеходов

Как передает агентство Reuters, правоохранительные органы открыли по водителю огонь, он ранен. По данным представителей полиции, это теракт.

​По данным правоохранителей, инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что грузовик внезапно совершил поворот и наехал на группу военнослужащих, которые вышли из автобуса.

Водитель грузовика был палестинцем из восточной части города, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на полицию. По данным правоохранительных органов, у нападавшего при себе было израильское водительское удостоверение.

Между тем информационный портал Ynetnews сообщает, что нападавшего звали Фади аль-Канабир, ранее он отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.

Напомним, в декабре в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, пострадало около 50 человек.

Теракт в Ницце был совершен вечером 14 июля. Террорист врезался на грузовике в толпу людей, любовавшихся на набережной праздничным салютом в День взятия Бастилии. Затем он открыл беспорядочную стрельбу по убегающим с места происшествия. По последним данным, погибли 84 человека, около 200 получили ранения. 48 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 25 пострадавших находились в реанимации.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ФСБ предотвратила в Москве серию терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки "Исламское государство". В диверсионно-террористическую группу входили граждане Таджикистана и один житель Молдавии. По версии правоохранителей, задержанные готовили серию резонансных терактов, для чего планировали использовать мощные самодельные взрывные устройства.

Всего были задержаны четыре человека, при обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также "значительное количество взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности".

По данным ФСБ добавили, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который был объявлен властями Таджикистана в международный розыск и сейчас находится в Турции.

Как сообщил Pravda.Ru источник, близкий к Национальному антитеррористическому комитету, задержанные должны были повторить парижский сценарий в Москве. Спецслужбы обнаружили фото и планы крупных ТЦ, схему метро. Кроме того, атака с автоматическим оружием должна была пройти на центральных площадях (условно - манежная, ВДНХ, ЦПКиО)

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Horrifying moment truck driver TERRORIST crashes (VIDEO) ATTACK Jerusalem, Israeli crowd
Темы теракт Израиль терроризм
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Житейские истории
Француз поведет русских "Дорогой Святого Владимира"
Воспитание
Музеи чайлдфри, или Как обуздать хамов
Ближний Восток
В Сирии воюют 80 стран мира
Читательский топ
Определен идеальный возраст для первого секса
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Названы самые сексуальные женщины России
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Провинциальные таксисты заставили коллекторов пить водку до полусмерти
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Определен идеальный возраст для первого секса

Ученые из США выяснили, что лучшим возрастом для первой сексуальной связи является 18-19 лет.

Определен идеальный возраст для первого секса
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Занимательные Новости
Названы самые сексуальные женщины России
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Мир
Все больше: в 2016 году США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Наука и техника
Опубликован список великих российских открытий за 20 лет

Журналисты вместе с экспертами составили список наиболее важных и наиболее ярких открытий, сделанных российскими учеными.

Опубликован список великих российских открытий за 20 лет
Речь Обамы уронила солдата почетного караула
Происшествия
Речь Обамы уронила солдата почетного караула
Теракты
Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы
Мир
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Александр Широкорад Музеи чайлдфри, или Как обуздать хамов Александр Широкорад Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев
Комментарии
Vyacheslav Ermolaev Россия откроет всему миру путь на Марс
Vyacheslav Ermolaev Россия откроет всему миру путь на Марс
Юрий Котов В Германии неизвестный с ножом напал на полицейский участок
Евгений Кузнецов(Facebook) На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Александр Плотников(Facebook) В Германии неизвестный с ножом напал на полицейский участок
Александр Плотников(Facebook) Опрос: Жители Запада верят в неизбежность третьей мировой войны
Виктор Сел В Иерусалиме грузовик въехал в толпу пешеходов
Александр Плотников(Facebook) На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
facebook_100008953007890 Житель Минска устроил бои без правил со своим ковром
bugbu mijio 50% секс-рабов в мире - из России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?