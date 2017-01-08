В Иерусалиме грузовик въехал в толпу пешеходов

На набережной в иерусалимском районе Армон ха-Нацив грузовик въехал в группу военнослужащих, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения.

Как передает агентство Reuters, правоохранительные органы открыли по водителю огонь, он ранен. По данным представителей полиции, это теракт.

​По данным правоохранителей, инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что грузовик внезапно совершил поворот и наехал на группу военнослужащих, которые вышли из автобуса.

Водитель грузовика был палестинцем из восточной части города, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на полицию. По данным правоохранительных органов, у нападавшего при себе было израильское водительское удостоверение.

Между тем информационный портал Ynetnews сообщает, что нападавшего звали Фади аль-Канабир, ранее он отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.

Напомним, в декабре в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, пострадало около 50 человек.

Теракт в Ницце был совершен вечером 14 июля. Террорист врезался на грузовике в толпу людей, любовавшихся на набережной праздничным салютом в День взятия Бастилии. Затем он открыл беспорядочную стрельбу по убегающим с места происшествия. По последним данным, погибли 84 человека, около 200 получили ранения. 48 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 25 пострадавших находились в реанимации.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ФСБ предотвратила в Москве серию терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки "Исламское государство". В диверсионно-террористическую группу входили граждане Таджикистана и один житель Молдавии. По версии правоохранителей, задержанные готовили серию резонансных терактов, для чего планировали использовать мощные самодельные взрывные устройства.

Всего были задержаны четыре человека, при обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также "значительное количество взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности".

По данным ФСБ добавили, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который был объявлен властями Таджикистана в международный розыск и сейчас находится в Турции.

Как сообщил Pravda.Ru источник, близкий к Национальному антитеррористическому комитету, задержанные должны были повторить парижский сценарий в Москве. Спецслужбы обнаружили фото и планы крупных ТЦ, схему метро. Кроме того, атака с автоматическим оружием должна была пройти на центральных площадях (условно - манежная, ВДНХ, ЦПКиО)

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