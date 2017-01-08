В Иерусалиме грузовик въехал в толпу пешеходов

На набережной в иерусалимском районе Армон ха-Нацив грузовик въехал в группу военнослужащих, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения.
Как передает агентство Reuters, правоохранительные органы открыли по водителю огонь, он ранен. По данным представителей полиции, это теракт.
По данным правоохранителей, инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что грузовик внезапно совершил поворот и наехал на группу военнослужащих, которые вышли из автобуса.
Водитель грузовика был палестинцем из восточной части города, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на полицию. По данным правоохранительных органов, у нападавшего при себе было израильское водительское удостоверение.
Между тем информационный портал Ynetnews сообщает, что нападавшего звали Фади аль-Канабир, ранее он отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.
Напомним, в декабре в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, пострадало около 50 человек.
Теракт в Ницце был совершен вечером 14 июля. Террорист врезался на грузовике в толпу людей, любовавшихся на набережной праздничным салютом в День взятия Бастилии. Затем он открыл беспорядочную стрельбу по убегающим с места происшествия. По последним данным, погибли 84 человека, около 200 получили ранения. 48 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 25 пострадавших находились в реанимации.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что ФСБ предотвратила в Москве серию терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки "Исламское государство". В диверсионно-террористическую группу входили граждане Таджикистана и один житель Молдавии. По версии правоохранителей, задержанные готовили серию резонансных терактов, для чего планировали использовать мощные самодельные взрывные устройства.
Всего были задержаны четыре человека, при обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также "значительное количество взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности".
По данным ФСБ добавили, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который был объявлен властями Таджикистана в международный розыск и сейчас находится в Турции.
Как сообщил Pravda.Ru источник, близкий к Национальному антитеррористическому комитету, задержанные должны были повторить парижский сценарий в Москве. Спецслужбы обнаружили фото и планы крупных ТЦ, схему метро. Кроме того, атака с автоматическим оружием должна была пройти на центральных площадях (условно - манежная, ВДНХ, ЦПКиО)
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