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Источник Правда.Ру

Росгвардия, ФСБ и МВД начали массовые задержания экстремистов

Происшествия » Глобальные » Терроризм

В ходе крупномасштабной спецоперации в Москве и Московской области сотрудники спецслужб задержали более 25 подозреваемых в экстремизме.

В Москве задержаны десятки подозреваемых в экстремизме
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, в операции приняли участие сотрудники ФСБ, центра "Э" и бойцы отряда спецназначения. Задержания проходили по нескольким десяткам адресов.

По словам собеседника агентства, задержанных подозревают в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России. Речь идет об одной организованной преступной группе.

Напомним, 12 ноября ФСБ РФ также задержала членов межрегиональной террористической группы, которые планировали теракты в общественных местах Москвы и Санкт-Петербурга. По данным РИА Новости, группа из десяти человек состояла из выходцев из Центральной Азии. У злоумышленников изъяли четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи.

Задержанные утверждают, что контактировали с главарями террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ. Боевики также признались в своих целях, сообщниках и пособниках, как в России, так и за рубежом.

В октябре спецслужбы также предотвратили крупный теракт в Москве. Тогда оперативники задержали 10 подозреваемых в подготовке теракта и их сообщников.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в России неизвестные активно распространяют слухи о якобы готовящихся терактах. Благожелатели в сетях и на расклеенных листовках рекомендуют гражданам воздерживаться от посещения людных месть, да и вообще — вести себя осторожно.

Важно отметить, что авторы панических сообщений часто ссылаются на силовиков, а те в свою очередь уже оскомину набили, опровергая эту ерунду. Обратим внимание на листовки, в который сообщается о якобы засланных в Россию 18 террористов-смертников, которые уже нацелились на крупные города страны.

Текст объявления начинается с "информированного первоисточника", а дальше написан как будто от сотрудника ФСБ. Но кто эти нестыковки успевает понять, когда на него обрушивается якобы "секрет" про "возможные теракты"?

Отметим, что этот листочек впервые был опубликован в Контакте еще в 2015 году — когда Россия начала операцию в Сирии. Тогда он наделал аналогичного "шороха", параллельно с похожим вбросом про "теракты в метро" (также ссылающимся на источники в ФСБ).

После этого спецслужбы всерьез начали искать и нашли распространителей, которых привлекали по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), они получали условный срок и значительный штраф. Похожие вбросы случаются едва не каждый год.

Как рассказал в интервью Pravda.Ru экс-руководитель Управления правительственной информации РФ, бывший разведчик Александр Михайлов, подобные слухи не способны посеять панику в российском обществе, привыкшем к террористической угрозе со стороны бандподполья Северного Кавказа, однако появление подобной информации мобилизует людей и делает их внимательнее к мелочам.

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